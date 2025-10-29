Babiš: ANO, SPD a Motoristi majú koaličnú zmluvu, podpíšu ju v pondelok

V programovom vyhlásení novej vlády je podľa Babiša stále potrebné „niektoré veci dotiahnuť“. Pripustil, že medzi koaličnými partnermi zostávajú dva až tri programové rozpory, ktoré si musia ešte vyjasniť.Čítajte viac Až 50-tisíc korún mesačne. Budú zarábať začínajúci učitelia v Česku oveľa viac ako na Slovensku?
Na pondelkovej ustanovujúcej schôdzi snemovne plánujú poslanci voliť jej vedenie. Predsedom dolnej komory parlamentu by sa podľa predbežných dohôd mal stať líder SPD Tomio Okamura. Nová snemovňa bude mať štyroch podpredsedov a dva z týchto postov pripadnú opozícii.
Babiš dúfa, že odchádzajúca vláda Petra Fialu pošle do novej snemovne návrh rozpočtu. Potvrdil, že jeho základné parametre meniť nebudú. „Deficit meniť nebudeme, pretože to z časových dôvodov nie je možné,“ povedal.