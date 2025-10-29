Pravda Správy Svet Babiš: ANO, SPD a Motoristi majú koaličnú zmluvu, podpíšu ju v pondelok

Babiš: ANO, SPD a Motoristi majú koaličnú zmluvu, podpíšu ju v pondelok

Zástupcovia budúcej českej vládnej koalície zloženej z hnutí ANO a SPD a strany Motoristi sebe podpíšu v pondelok 3. novembra koaličnú zmluvu. V stredu ráno to na Facebooku oznámil líder ANO Andrej Babiš. V rovnaký deň prvýkrát zasadne aj nová Poslanecká snemovňa.

29.10.2025 09:50
V programovom vyhlásení novej vlády je podľa Babiša stále potrebné „niektoré veci dotiahnuť“. Pripustil, že medzi koaličnými partnermi zostávajú dva až tri programové rozpory, ktoré si musia ešte vyjasniť.

Na pondelkovej ustanovujúcej schôdzi snemovne plánujú poslanci voliť jej vedenie. Predsedom dolnej komory parlamentu by sa podľa predbežných dohôd mal stať líder SPD Tomio Okamura. Nová snemovňa bude mať štyroch podpredsedov a dva z týchto postov pripadnú opozícii.

Babiš dúfa, že odchádzajúca vláda Petra Fialu pošle do novej snemovne návrh rozpočtu. Potvrdil, že jeho základné parametre meniť nebudú. „Deficit meniť nebudeme, pretože to z časových dôvodov nie je možné,“ povedal.

