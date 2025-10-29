Izraelská armáda zabila v Gaze vyše 50 ľudí, prímerie podľa nej trvá

„Po sérii úderov, pri ktorých boli zasiahnuté desiatky teroristických cieľov a teroristov, sa IDF (izraelská armáda) vracia k dodržiavaniu prímeria po tom, ako ho Hamas porušil,“ uviedla dnes izraelská armáda vo vyhlásení podľa serveru The Times of Israel (ToI). Dodala, že v noci a dnes ráno zaútočila na viac ako 30 veliteľov Hamasu a ďalších teroristických skupín v Pásme Gazy. „IDF bude pokračovať v dodržiavaní dohody o prímerí a dôrazne odpovie na akékoľvek jeho porušenie,“ uviedla armáda.
Taktiež americký prezident Donald Trump, z ktorého mierového plánu vzišla terajšia dohoda o prímerí, v noci na stredu novinárom povedal, že Izrael má právo pomstiť sa za smrť svojho vojaka, ale že prímerie nič neohrozí. Taktiež americký viceprezident J. D. Vance podľa agentúry AFP v utorok uviedol, že mier dojednaný Trumpom v Gaze vydrží.Čítajte viac Prímerie platí. Netanjahu: Izraelské sily zostanú v Pásme Gazy, aby prinútili Hamas vzdať sa zbraní
V Pásme Gazy, kde Izrael vedie od 7. októbra 2023 vojnu proti palestínskemu teroristickému hnutiu Hamas v odvete za jeho útok na Izrael, začalo platiť prímerie tento rok 10. októbra. Narušené odvtedy bolo viacerými prípadmi násilností a izraelských cielených úderov, pri ktorých podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze, pod kontrolou Hamas, do utorka zahynulo najmenej 94 Palestínčanov, a podľa izraelskej armády tiež traja vojaci, z toho jeden v utorok a dvaja 19. októbra.
V utorok izraelská armáda obvinila Hamas z porušenia prímeria po tom, ako sa jej jednotky v oblasti Rafáhu na juhu Pásma Gazy dostali pod paľbu. Hamas neskôr uviedol, že s touto streľbou nemá nič spoločné a že potvrdzuje záväzok k dohode o prímerí. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však nariadil armáde, aby v Gaze okamžite začala intenzívne údery. Už predtým tiež Netanjahu obvinil Hamas, že porušuje prímerie tým, že nevracia telá rukojemníkov, hoci podľa neho vie, kde sú.Čítajte viac Verejné popravy a boje v uliciach: Hamas sa snaží upevniť si moc v Gaze, má súhlas Trumpa
Hamas tvrdí, že nájdenie tiel na zdevastovanom území je ťažké. V utorok tiež izraelská vláda obvinila Hamas zo zinscenovania objavenia tela rukojemníka v troskách a zverejnila snímky na podporu tohto tvrdenia. Agentúra AFP dnes napísala, že nedokázala overiť dátum ani miesto obstarania záberov.
Na základe dohody o prímerí Hamas vracia telá rukojemníkov, ktorých zabil alebo ktorí zomreli v zajatí, a 13. októbra odovzdal Červenému krížu výmenou za takmer 2000 Palestínčanov z izraelských väzníc všetkých 20 zostávajúcich živých rukojemníkov z 251 osôb unesených pri teroristickom útoku na Izrael 7. októbra 2023, pri ktorom zabil 1200 ľudí.
Izrael po útoku Hamasu 7. októbra 2023 začal v Pásme Gazy rozsiahlu vojenskú operáciu, pri ktorej jeho armáda podľa úradov v Gaze zabila najmenej 68.531 Palestínčanov. Tieto údaje, ktoré OSN považuje za spoľahlivé, nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, ale podľa zahraničných mimovládnych organizácií vyše 80 percent obetí boli civilisti. Odhaduje sa, že tisíce mŕtvych sú stále v troskách domov Pásma Gazy zdevastovaného izraelským bombardovaním, len od začiatku prímeria 10. októbra bolo v sutinách nájdených 472 mŕtvych Palestínčanov.