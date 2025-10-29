Trump má iné priority: Z východného krídla NATO stiahne väčšinu amerických vojakov. Zrejme aj zo Slovenska

Agentúra Reuters s odvolaním sa na činiteľov NATO k oznámeniu Rumunska uviedla, že úpravy pozícií amerických síl nie sú neobvyklé. Vzhľadom na priority administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa sa toto rozhodnutie očakávalo, uviedlo rumunské ministerstvo s odvolaním sa na snahu Washingtonu sústrediť pozornosť na oblasť Indo-Pacifiku.Čítajte viac NATO posilňuje východné krídlo. Expert hodnotí, či to stačí na Rusko
Približne 1000 amerických vojakov naďalej na území Rumunska zostane. V súčasnosti je v krajine asi 3000 amerických vojakov.
Rumunsko sa stalo členom NATO v roku 2004. V roku 2024 sa začali práce na modernizácii a rozšírení základne Mihail Kogalniceanu, v ktorej má byť v budúcnosti umiestnených približne 10.000 aliančných vojakov.
Napriek obavám z možného obmedzenia vojenskej prítomnosti Spojených štátov na východnej hranici NATO prezident Trump v septembri vyhlásil, že Washington by mohol zvýšiť počet svojich vojakov nasadených v Poľsku.
Hovorca poľského ministerstva obrany Janusz Sejmej v reakcii na správy o plánovanej redukcii počtu amerických jednotiek na východnom krídle NATO uviedol, že Poľsko nedostalo žiadne informácie o prípadnom znížení prítomnosti amerických vojakov na svojom území.
Hovorca Sejmej pripomenul nedávne rozhovory poľského prezidenta Karola Nawrockého s prezidentom Trumpom a októbrové stretnutie ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza s americkým šéfom Pentagonu Peteom Hegsethom v Bruseli. Poľská strana podľa Sejmeja disponuje potvrdeniami o stabilnej prítomnosti amerických vojakov v krajine.