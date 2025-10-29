Pravda Správy Svet Trump má iné priority: Z východného krídla NATO stiahne väčšinu amerických vojakov. Zrejme aj zo Slovenska

Trump má iné priority: Z východného krídla NATO stiahne väčšinu amerických vojakov. Zrejme aj zo Slovenska

Rumunsko a jeho spojenci z NATO boli informovaní o zámere Spojených štátov znížiť počet vojakov umiestnených na východnom krídle Severoatlantickej aliancie. Oznámilo to rumunské ministerstvo obrany. Zníženie sa má týkať aj vojakov, ktorí mali byť v rámci rotácií rozmiestnení na základni Mihail Kogalniceanu neďaleko čiernomorského prístavu Konstanca. Zdroje spravodajských portálov Romania Journal a g4media.ro uvádzajú, že znižovanie počtu amerických jednotiek by sa malo týkať aj Slovenska, Bulharska a Maďarska.

29.10.2025 10:38
debata (9)
NATO v Moldavsku na Rusov vytiahlo rýchly trojzubec
Video

Agentúra Reuters s odvolaním sa na činiteľov NATO k oznámeniu Rumunska uviedla, že úpravy pozícií amerických síl nie sú neobvyklé. Vzhľadom na priority administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa sa toto rozhodnutie očakávalo, uviedlo rumunské ministerstvo s odvolaním sa na snahu Washingtonu sústrediť pozornosť na oblasť Indo-Pacifiku.

Lotyšsko, NATO Čítajte viac NATO posilňuje východné krídlo. Expert hodnotí, či to stačí na Rusko

Približne 1000 amerických vojakov naďalej na území Rumunska zostane. V súčasnosti je v krajine asi 3000 amerických vojakov.

Rumunsko sa stalo členom NATO v roku 2004. V roku 2024 sa začali práce na modernizácii a rozšírení základne Mihail Kogalniceanu, v ktorej má byť v budúcnosti umiestnených približne 10.000 aliančných vojakov.

NATO - mohutné cvičenie v Rumunsku Steadfast Dart 2025
Video

Napriek obavám z možného obmedzenia vojenskej prítomnosti Spojených štátov na východnej hranici NATO prezident Trump v septembri vyhlásil, že Washington by mohol zvýšiť počet svojich vojakov nasadených v Poľsku.

Hovorca poľského ministerstva obrany Janusz Sejmej v reakcii na správy o plánovanej redukcii počtu amerických jednotiek na východnom krídle NATO uviedol, že Poľsko nedostalo žiadne informácie o prípadnom znížení prítomnosti amerických vojakov na svojom území.

Hovorca Sejmej pripomenul nedávne rozhovory poľského prezidenta Karola Nawrockého s prezidentom Trumpom a októbrové stretnutie ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza s americkým šéfom Pentagonu Peteom Hegsethom v Bruseli. Poľská strana podľa Sejmeja disponuje potvrdeniami o stabilnej prítomnosti amerických vojakov v krajine.

Facebook X.com 9 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #NATO #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"