V Holandsku sa konajú parlamentné voľby, ukážu silu krajnej pravice

Podľa prieskumov by PVV mohla získať asi 30 percent hlasov. O druhé miesto budú súperiť Blok Strany práce a Zelených (PvdA-GL) a Kresťanskodemokratická výzva (CDA), ktorým prieskumy pripisujú podporu okolo 23 percent. Nárast popularity v uplynulom období zaznamenala aj stredoľavá liberálna strana D66.
Politologička Sarah de Lange z Univerzity v Leidene upozorňuje, že šancu na volebné víťazstvo podľa nej majú všetky štyri strany a preto nie je možné predpovedať, ktorá z nich voľby vyhrá. „Navyše, viac ako 50 percent holandských voličov je stále nerozhodnutých,“ dodala.
Podľa AFP líder PVV Wilders bez ohľadu na výsledok volieb nebude premiérom. Po tom, čo v júni jeho strana odišla z vlády, všetky hlavné strany spoluprácu s Wildersom vylúčili. Považujú ho za nespoľahlivého alebo jeho názory za neprijateľné.
Premiérom sa preto s najväčšou pravdepodobnosťou stane líder strany, ktorá sa umiestni na druhom mieste. Veľkú šancu stať sa novým šéfom holandskej vlády má líder PvdA-GL Frans Timmermans, exminister zahraničných vecí a tiež dlhoročný eurokomisár. Do holandskej politiky sa vrátil v roku 2023 a po mesiacoch vládneho chaosu sa prezentuje ako spoľahlivý kandidát, píše AFP.