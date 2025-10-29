Rusi našli slabiny Pokrovska: mesto sa trasie pod veľkým náporom. Analytici hovoria o bode zlomu

Ruské prieniky a slabé miesta obrany
DeepState uvádza, že „slabé miesta boli nájdené – v oblastiach Zvirove, Ševčenko a pozdĺž železnice od Kotlyneho až po samotný Pokrovsk“. Analytici tvrdia, že ruské jednotky „využívajú slabšie obranné línie ukrajinských síl v južnej časti mesta, vnímajú svoju početnú prevahu pechoty a nedostatok tej ukrajinskej“. Zároveň podľa nich situáciu komplikovala „nepravdivá komunikácia niektorých veliteľov brigád, ktoré držia obranu na juhu Pokrovska“.
Podľa DeepState sa v súčasnosti v meste nachádza niekoľko stoviek ruských pešiakov, ktorí sa snažia preniknúť hlbšie do Pokrovska. Okupanti podľa analytikov „organizujú zálohy, mínujú cesty a vedú boje s jednotkami v tyle“. V južnej časti mesta sa mali objaviť aj ruskí operátori dronov.
Situácia sa blíži k bodu zlomu
Analytici upozorňujú, že „najhoršie zo všetkého je, že nepriateľ dokázal narušiť logistiku smerom na Myrnohrad a celú mestskú aglomeráciu“. Ruské drony podľa nich „aktívne monitorujú a útočia na pohyb zásobovania a presuny jednotiek“, čím komplikujú obranu mesta. DeepState zdôrazňuje, že keď sa pechota začala dostávať do Pokrovska, „aktivita ruských dronov výrazne vzrástla, aby podporili postup okupantov“.
Podľa analytikov je teraz nevyhnutné, aby ukrajinské sily zablokovali prístupové trasy ruských jednotiek a mesto vyčistili „plnohodnotnou brigádou, nie malými skupinami špeciálnych jednotiek“. Ako uvádzajú, „situácia v Pokrovsku je na hranici kritickej a naďalej sa zhoršuje do takej miery, že neskôr už môže byť príliš neskoro všetko napraviť“.
Riziko straty Pokrovska
Vojenský analytik Denys Popovyč v rozhovore pre Radio NV uviedol, že napriek tomu, že reálne obkľúčenie mesta zatiaľ nenastalo, hrozba jeho straty „existuje a zvyšuje sa“. Podľa neho „ruská armáda je prítomná na významnej časti mesta, najmä južne od železnice, ktorá Pokrovsk rozdeľuje napoly“.
„Prvýkrát môžem povedať, že existuje riziko straty Pokrovska počas novembra, ak sa situácia bude vyvíjať týmto smerom,“ varoval Popovyč. Dodal, že ruské pechotné skupiny sa v meste pohybujú, hoci sa ešte neusadili, a „boj o Pokrovsk pokračuje s rastúcim počtom ruských jednotiek“.Čítajte viac Začiatok pádu Pokrovska: krvavé boje prenikli do centra. Rusi nabrali na brutalite
„Dobré je, že sa o tom začalo hovoriť na najvyššej úrovni – to dáva nádej, že budú prijaté rozhodnutia, ktoré zvrátia situáciu v prospech obranných síl. Ale zatiaľ je nepriateľ v Pokrovsku prítomný v pomerne veľkom počte,“ uzavrel Popovyč.
Pokrovsk – hlavný cieľ Ruska
Už skôr prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil, že hlavným cieľom Ruska je v súčasnosti dobyť mesto Pokrovsk, pričom tam Moskva sústreďuje „najväčšie sily a vedie intenzívnu útočnú aktivitu“.
Zelenskyj tiež uviedol, že za posledného pol roka ukrajinské sily v oblasti Pokrovska a Dobropillja zajali približne 2200 ruských vojakov a ocenil význam tzv. dobropilskej operácie: „Nevieme, čo by urobili Rusi, keby sme túto operáciu nevykonali,“ pripomína agentúra UNIAN.
Pokrovsk, mesto v západnej časti Doneckej oblasti, je cieľom sústredenej ruskej ofenzívy už viac ako rok. Intenzívne snahy o jeho dobytie sa začali po úspešnom ruskom prielome južne a východne od mesta v júli 2024. Rusom sa podarilo prelomiť stabilnú frontovú líniu, čo viedlo k rýchlemu postupu, ktorý bol opísaný ako mimoriadne napätý a kritický. Odvtedy sa Pokrovsk nachádza pod neustálym tlakom, ktorý kulminoval v auguste 2025. Vtedy ruské sily opakovane zaznamenali menšie, hoci len dočasné, prieniky do okrajových častí mesta. Napriek tomu, že ukrajinské sily v priebehu jesene 2024 a jari 2025 ruský postup v kritických oblastiach spomalili, Moskva neprestala sústreďovať na tento sektor masívne zdroje, čím sa Pokrovsk stal v roku 2025 jedným z hlavných bojísk celej vojny.