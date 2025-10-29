Pravda Správy Svet Nová japonská premiérka vzdoruje Trumpovi: odmietla zákaz dovozu plynu z Ruska

Japonská premiérka Sanae Takaičiová odmietla žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby jej krajina prestala dovážať skvapalnený zemný plyn (LNG) z Ruska. S odvolaním sa na zdroje z japonskej vlády o tom informuje denník Nikkei.

29.10.2025 11:55
Americký prezident Donald Trump (vľavo) a japonská premiérka Sanae Takaičiová pózujú počas slávnostného podpisu dohody o spolupráci na „zabezpečení“ dodávok kľúčových minerálov a vzácnych zemín 28. októbra 2025 v Tokiu.
Takaičiová je prvou ženou zvolenou do čela japonskej vlády a zákaz dovozu LNG z Ruska by podľa nej bol ťažký, píše agentúra Reuters. Trump zavítal do Tokia v utorok, cestu po Ázii začal cez víkend v Malajzii.

Ruský skvapalnený zemný plyn tvorí takmer deväť percent z celkového dovozu LNG do Japonska. Japonské firmy Mitsui a Mitsubishi majú podiel v projekte Sachalin-2 na rozvoj ťažby ropy a zemného plynu na ostrove Sachalin v Rusku.

Spojené štáty pred začiatkom Trumpovej cesty do Ázie naliehali na odberateľov ruských energií, vrátane Japonska, aby dovoz zastavili. Washington tiež uvalil sankcie na dvoch najväčších ruských vývozcov ropy, firmy Rosnefť a Lukoil, a to v snahe prinútiť Kremeľ k rokovaniam o ukončení vojny na Ukrajine. Rusko vojensky napadlo Ukrajinu vo februári 2022.

Takaičiová Trumpovi podľa denníka Nikkei povedala, že ak Japonsko prestane LNG nakupovať, Čínu a Rusko to poteší. Premiérka tiež Spojené štáty požiadala, aby mali pochopenie pre energetické potreby Japonska.

Japonsko v posledných rokoch zvyšuje nákupy LNG zo Spojených štátov. Krajina, ktorá nakupuje energie hlavne z Austrálie, sa snaží rozšíriť okruh dodávateľov. Pripravuje sa tiež na koniec platnosti dodávateľských zmlúv s ruským projektom Sachalin-2 LNG, uviedla agentúra Reuters.

