Nová japonská premiérka vzdoruje Trumpovi: odmietla zákaz dovozu plynu z Ruska

Takaičiová je prvou ženou zvolenou do čela japonskej vlády a zákaz dovozu LNG z Ruska by podľa nej bol ťažký, píše agentúra Reuters. Trump zavítal do Tokia v utorok, cestu po Ázii začal cez víkend v Malajzii.
Ruský skvapalnený zemný plyn tvorí takmer deväť percent z celkového dovozu LNG do Japonska. Japonské firmy Mitsui a Mitsubishi majú podiel v projekte Sachalin-2 na rozvoj ťažby ropy a zemného plynu na ostrove Sachalin v Rusku.
Spojené štáty pred začiatkom Trumpovej cesty do Ázie naliehali na odberateľov ruských energií, vrátane Japonska, aby dovoz zastavili. Washington tiež uvalil sankcie na dvoch najväčších ruských vývozcov ropy, firmy Rosnefť a Lukoil, a to v snahe prinútiť Kremeľ k rokovaniam o ukončení vojny na Ukrajine. Rusko vojensky napadlo Ukrajinu vo februári 2022.
Takaičiová Trumpovi podľa denníka Nikkei povedala, že ak Japonsko prestane LNG nakupovať, Čínu a Rusko to poteší. Premiérka tiež Spojené štáty požiadala, aby mali pochopenie pre energetické potreby Japonska.Čítajte viac Japonská premiérka Takaičiová chce zaviesť „novú zlatú éru“ s USA, s Trumpom podpísali dohodu o vzácnych zeminách
Japonsko v posledných rokoch zvyšuje nákupy LNG zo Spojených štátov. Krajina, ktorá nakupuje energie hlavne z Austrálie, sa snaží rozšíriť okruh dodávateľov. Pripravuje sa tiež na koniec platnosti dodávateľských zmlúv s ruským projektom Sachalin-2 LNG, uviedla agentúra Reuters.Čítajte viac Japonsko má prvú premiérku v histórii. Krajinu povedie Sanae Takaičiová z Liberálno-demokratickej strany