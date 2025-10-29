Europoslanci tlačia na von der Leyenovú: Zmeňte rozpočet, inak ho odmietneme

Európska komisia zverejnila už v polovici júla prvý návrh nového sedemročného rozpočtu od roku 2028 v objeme dvoch biliónov eur. Predstavila v ňom niekoľko zásadných zmien s tým, že chce, aby bol oveľa flexibilnejší a ambicióznejší. Aby mohol takzvaný viacročný finančný rámec nadobudnúť účinnosť, musia ho jednomyseľne schváliť členské štáty EÚ a tiež Európsky parlament. Očakávajú sa teda dva roky intenzívnych rokovaní.Čítajte viac Nový rozpočet EÚ mení priority, viac peňazí pôjde na obranu. Návrh nahneval najmä farmárov
Z Európskeho parlamentu sa ozývala kritika návrhu hneď po jeho zverejnení. Rumunský europoslanec Siegfried Murešan z najsilnejšej frakcie Európskej ľudovej strany (EPP), ktorý je jedným z dvoch spravodajcov pre viacročný rozpočet, v rozhovore s ČTK uviedol, že nesúhlasí s výškou rozpočtu, ale ani s tým koľko financií má byť určených napríklad pre poľnohospodárov, na kohéznu politiku a tiež na podporu konkurencieschopnosti EÚ.
Súčasný návrh listu, ktorý je stále vo fáze finalizácie, žiada komisiu, aby prepracovala svoj návrh tak, aby zodpovedal názorom práve stredopravej EPP, ku ktorej patrí aj von der Leyenová, stredoľavej frakcie socialistov a demokratov (S D), liberálnej skupiny Obnova Európy (Renew Europe) a frakcie Zelených. Toto kvarteto pritom tvorí väčšinu v Európskom parlamente.
Europoslanci sa stavajú najmä proti „národným plánom“, čo je nápad komisie zlúčiť finančné prostriedky pre poľnohospodárov a regióny (ktoré tvoria zhruba polovicu celkového rozpočtu EÚ) do jednotných fondov spravovaných 27 vládami bloku. Ide o zmenu oproti súčasnému systému, kde hrali kľúčovú úlohu pri nakladaní s financovaním regiónu. „Vzhľadom na to, že súčasný návrh (národných plánov) nezohľadňuje naše kľúčové požiadavky, nemôže predstavovať základ pre rokovania,“ uvádza sa v návrhu listu. „Preto sa tešíme na to, keď sa naše kľúčové požiadavky zmysluplne premietnu do zmeneného návrhu Európskej komisie, čo by umožnilo napredovať v rokovaniach s Európskym parlamentom,“ dodáva.
List má podľa serveru Politico zvýšiť tlak na exekutívu EÚ, aby urobila ústupky. V prípade neexistencie dohody štyri politické skupiny predložia na plenárnom zasadnutí EP v Štrasburgu, ktoré sa začína 12. novembra, uznesenie o zamietnutí časti rozpočtu týkajúcej sa národných plánov.