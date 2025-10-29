Pravda Správy Svet Vietor v Tatrách zatarasil cestu k Morskému oku a zhoršil podmienky

Vietor v Tatrách zatarasil cestu k Morskému oku a zhoršil podmienky

Silný vietor v stredu na poľskej strane Tatier zablokoval populárnu cestu k Morskému oku, keď na ňu spadol vyvrátený strom. Premávka turistov, konských povozov, elektrických autobusov i áut smerujúcich ku Chate pri Morskom oku bola dočasne prerušená. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

29.10.2025 12:19
debata
Takto vyzerajú slovenské veľhory v plnej kráse. Tieto zábery z Vysokých Tatier nikdy neomrzia
Video

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

m-reporter ikona appka 1024 x 1024 px 2 Dávame do pozornosti Boli ste svedkom zaujímavej udalosti? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR

Poľský Tatranský národný park (TPN) upozornil, že vo vyšších polohách sú veľmi náročné podmienky na turistiku. Na chodníkoch od nadmorskej výšky približne 1300 metrov je sneh a ľad, čo spôsobuje výraznú šmykľavosť. Snehová pokrývka je miestami vyfúkaná až na podklad, inde sa vytvárajú hlboké záveje.

Poľská horská služba TOPR informovala, že nad 1700 metrov platí prvý, najnižší stupeň lavínového nebezpečenstva. Silný vietor rozfúkal sneh nerovnomerne a záchranári vyzvali turistov, aby sa vyhýbali miestam s väčším nahromadením snehu.

TPN pripomenul, že pohyb po vysokohorských trasách si vyžaduje skúsenosti so zimnou turistikou a vhodné vybavenie – mačky, čakan, prilbu a lavínový set. Informoval tiež o dočasných uzáverách niektorých chodníkov. Do 7. novembra bude zatvorený úsek modrej trasy medzi Zazadniou a Wiktorowkami s výnimkou víkendu 1. a 2. novembra a na neurčito zostáva uzavretý čierny chodník – Cesta nad Reglami – medzi poľanou Kalatowki a odbočkou žltého chodníka do Doliny Bialego.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Tatry
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"