Vietor v Tatrách zatarasil cestu k Morskému oku a zhoršil podmienky

Poľský Tatranský národný park (TPN) upozornil, že vo vyšších polohách sú veľmi náročné podmienky na turistiku. Na chodníkoch od nadmorskej výšky približne 1300 metrov je sneh a ľad, čo spôsobuje výraznú šmykľavosť. Snehová pokrývka je miestami vyfúkaná až na podklad, inde sa vytvárajú hlboké záveje.
Poľská horská služba TOPR informovala, že nad 1700 metrov platí prvý, najnižší stupeň lavínového nebezpečenstva. Silný vietor rozfúkal sneh nerovnomerne a záchranári vyzvali turistov, aby sa vyhýbali miestam s väčším nahromadením snehu.
TPN pripomenul, že pohyb po vysokohorských trasách si vyžaduje skúsenosti so zimnou turistikou a vhodné vybavenie – mačky, čakan, prilbu a lavínový set. Informoval tiež o dočasných uzáverách niektorých chodníkov. Do 7. novembra bude zatvorený úsek modrej trasy medzi Zazadniou a Wiktorowkami s výnimkou víkendu 1. a 2. novembra a na neurčito zostáva uzavretý čierny chodník – Cesta nad Reglami – medzi poľanou Kalatowki a odbočkou žltého chodníka do Doliny Bialego.