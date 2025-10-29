Oxfam: Najbohatší ľudia denne vyprodukujú viac CO2 ako najchudobnejší za rok

Správa Oxfamu pracuje s dátami z roku 2023, podľa ktorých jedna osoba patriaca k 0,1 percenta najbohatších ľudí na svete v priemere denne vyprodukuje viac ako 800 kilogramov oxidu uhličitého (CO2). Jedna osoba zo skupiny 50 percent najchudobnejších ľudí len dva kilogramy.
V prepočte na obyvateľa sa medzi najbohatšími ľuďmi sveta objem emisií zvýšil od roku 1990 o 32 percent, pri najchudobnejších sa za rovnaký čas znížil o tri percentá. Správa použila dáta zo 196 krajín a údaje o rozdelení globálneho bohatstva.
„Emisie najbohatšieho jedného percenta ľudí len za rok 2019 spôsobia v priebehu nasledujúceho storočia 1,3 milióna úmrtí súvisiacich s nárastom teploty, pričom najväčšiemu riziku budú vystavené ženy a starší ľudia. Odhaduje sa tiež, že emisie najbohatšieho percenta spôsobia do roku 2050 ekonomické škody vo výške 44 biliónov dolárov krajinám s nízkymi a nižšími strednými príjmami,“ uvádza správa.
„Klimatická kríza je krízou nerovnosti. Najbohatší ľudia na svete financujú ničenie klímy a profitujú z neho, pričom globálna väčšina musí znášať fatálne dôsledky ich nekontrolovanej moci,“ uviedol riaditeľ Oxfam International Amitabh Behar.