Pravda Správy Svet Rokovania Pakistanu a Afganistanu o prímerí zlyhali, krajiny sa vyhrážajú údermi

Mierové rozhovory medzi Pakistanom a Afganistanom v Istanbule po štyroch dňoch rokovaní zlyhali, oznámil v noci na stredu pakistanský minister informácií Attaulláh Tarar. Obvinil vládu Talibanu v Kábule, že nechce zakročiť proti militantom, ktorí sú podľa neho zodpovední za smrteľné pohraničné potýčky.

29.10.2025 12:31
Rokovania s cieľom zabezpečiť trvalý mier sa začali v sobotu, necelý týždeň po prímerí, na ktorom sa krajiny dohodli v katarskej Dauhe. Predchádzali mu niekoľkodňové pohraničné strety, pričom išlo o najväčšie boje medzi Pakistanom a Afganistanom odkedy Taliban v roku 2021 opätovne prevzal moc v Kábule.

Podľa Tarara sa afganská strana neustále odkláňala od hlavného problému a vyhýbala sa kľúčovým bodom, na základe ktorých bol dialóg iniciovaný. Minister dodal, že rokovania „nepriniesli žiadne realizovateľné riešenie“, napriek sprostredkovaniu Kataru a Turecka. Kábul sa k týmto vyjadreniam bezprostredne nevyjadril.

O možnom neúspechu rokovaní informovali predtým aj médiá v oboch krajinách. Pakistanský minister obrany Chavádž Ásif cez víkend varoval, že zlyhanie rokovaní v Turecku by mohlo znamenať aj „otvorenú vojnu“.

Násilnosti medzi Afganistanom a Pakistanom eskalovali po dvoch explóziách v Kábule v prvej polovici októbra a ďalších výbuchoch mimo hlavného mesta. Predstavitelia Talibanu obvinili z týchto útokov susedný Pakistan. Po explóziách nasledovala séria pohraničných stretov, ktoré si vyžiadali desiatky obetí medzi vojakmi, militantmi aj civilistami.

Viac na túto tému: #Afganistan #Pakistan
