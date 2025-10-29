Orbán odkázal dôchodcom, že kým bude vládnuť on, nemusia sa báť

„Nielenže chránime dôchodky, ale ich aj neustále zvyšujeme,“ napísal Orbán v utorok večer na svojom účte na Facebooku.
V jednom z videozáznamov zverejnených pod Orbánovým príspevkom poslanec Európskeho parlamentu za stranu TISZA Zoltán Tarr povedal, že súčasný dôchodkový systém nie je možné, a nie je ani nutné bezpodmienečne zachovať.
Expert strany TISZA na dôchodky András Simonovits dodal, že dôchodkový systém je v súčasnosti „príliš štedrý“ a že dôchodky pri odchode do dôchodku by sa mali relatívne znížiť. Najvyššie dôchodky by podľa neho mohli byť zdanené a bolo by možné uvažovať o strednodobých a dlhodobých reformách, avšak detaily týchto plánov netreba rozoberať pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Tie treba najprv vyhrať, dodal Simonovits.Čítajte viac Orbán hľadá cesty, ako obísť americké protiruské sankcie. S mierovým summitom v Budapešti sa stále ráta
„Ľavica zrušila 13. dôchodok, my sme ho vrátili. Teraz, ak sa dostanú (TISZA) k moci, pripravujú sa na brutálne zníženie dôchodkov, my to však nedovolíme! Pokiaľ tu budem ja, starší ľudia sa môžu cítiť v bezpečí!“ podčiarkol Orbán.Čítajte viac Európsky parlament nezbavil Magyara imunity. Hanebné, bruselská práčovňa imunity ďalej funguje, reagoval Orbán
V uplynulých 15 rokoch sa priemerný dôchodok v Maďarsku zvýšil z približne 100.000 forintov (257 eur) na takmer 250.000 (644 eur), uviedol vo februári šéf úradu vlády Gergely Gulyás.