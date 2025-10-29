Rusko úspešne otestovalo novú zbraň na jadrový pohon. Prekonáva silu balistickej strely Satan II, vyhlásil Putin

Zbraň je podľa dostupných informácií schopná niesť atómovú hlavicu. V nedeľu Kremeľ oznámil, že Moskva úspešne otestovala novú medzikontinentálnu strelu s plochou dráhou letu a jadrovým pohonom označovanou Burevestnik, ktorá je tiež schopná niesť atómovú hlavicu.
„Včera (v utorok – pozn. ČTK) sme vykonali ešte jednu skúšku ďalšieho sľubného komplexu, a to bezposádkového podvodného produktu Poseidon,“ povedal podľa ruskej štátnej agentúry TASS šéf Kremľa na návšteve zranených vojakov vo vojenskej nemocnici. Armáda podľa neho vypustila túto zbraň z nosnej ponorky. Putin tiež povedal, že v súčasnosti neexistuje spôsob, ako Poseidon zachytiť. Zbraň podľa neho svojou silou prekonala medzikontinentálnu balistickú strelu Sarmat, na Západe prezývanú Satan II.
Reuters k vyjadreniu ruského prezidenta poznamenal, že verejne je o Poseidone k dispozícii len málo potvrdených podrobností, ale v podstate ide podľa neho o autonómne torpédo schopné niesť atómovú nálož. Putin o existencii Poseidonu hovoril prvýkrát v roku 2018. Jeho testy sú ostro sledované, upozornila už v roku 2022 stanica CNN. Predpokladá sa, že vďaka jadrovému pohonu má Poseidon neobmedzený dosah.
Kremeľ pred niekoľkými dňami tiež oznámil, že Moskva úspešne otestovala medzikontinentálnu strelu s plochou dráhou letu a jadrovým pohonom označovanou Burevestnik, ktorá je schopná niesť atómovú hlavicu. Zbraň podľa Moskvy uletela 14.000 kilometrov a vo vzduchu sa udržala približne 15 hodín. Kremeľ o postupe vo vývoji strely informoval na Putinovom rokovaní so šéfom ruského generálneho štábu Valerijom Gerasimovom.
Americký prezident Donald Trump oznámenie Moskvy o teste Burevestniku označil za nevhodné. Putin by mal namiesto toho radšej ukončiť vojnu na Ukrajine, povedal šéf Bieleho domu novinárom. Trump tiež podľa Reuters vyhlásil, že USA majú jadrovú ponorku pri ruských brehoch, čím reagoval na informáciu o hlásenej vzdialenosti, ktorú Burevestnik podľa Ruska uletel. Oznámenie o teste strely prišlo v čase, keď Spojené štáty pozastavili, ale neukončili, diskusie s Ukrajinou o možnom poskytnutí amerických striel s plochou dráhou letu Tomahawk, ktoré by napadnutej krajine umožnili zasahovať ciele hlboko na ruskom území.