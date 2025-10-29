Ostrý odkaz pre Kremeľ: NATO zrovná Moskvu so zemou, ak Rusko zaútočí na Brusel, vyhlásil belgický minister obrany

Francken v rozhovore pripomenul, že ruskí predstavitelia v minulosti varovali pred viacerými „červenými líniami“, ktoré podľa nich nesmie NATO prekročiť – išlo o dodávky tankov, rakiet či stíhačiek F-16 Ukrajine. Napriek týmto hrozbám však podľa neho k žiadnej eskalácii zo strany Moskvy nedošlo.
„Poučením je, že sa nesmieme nechať zastrašiť,“ zdôraznil belgický minister obrany.
Na otázku, či sa obáva priameho útoku na Brusel, odpovedal jednoznačne: „Nie, pretože by tým zasiahli srdce NATO. A my by sme Moskvu zrovnali so zemou.“
Putin vie, že jadrové zbrane nesmie použiť
Minister tiež upozornil, že Putin „veľmi dobre vie, že nesmie použiť jadrové zbrane“. Ak by sa pre tento krok rozhodol, podľa Franckena by to znamenalo „vymazanie Moskvy z mapy sveta“. Dodal, že v takom prípade by bol „koniec sveta blízko“.
Podľa Franckena sa však neobáva priameho útoku Ruska na NATO alebo Belgicko. Skutočnú hrozbu vidí v tzv. šedej zóne konfliktu, kde by Rusko mohlo nasadiť tzv. „zelených mužíčkov“ – neoznačené jednotky, ktoré sa vydávajú za miestnych obyvateľov, podobne ako pri anexii Krymu v roku 2014.Čítajte viac Zelení mužíčkovia na hranici s Estónskom. Rusko vstúpilo do „Fázy nula“ vojny s NATO, tvrdí ISW
„Skôr počítam so scenármi v šedej zóne: zelení mužíčkovia, ktorí v Estónsku budú podnecovať rusky hovoriacu menšinu proti ‚nacistickému režimu‘. A než sa nazdáte, anektujú časť Estónska,“ varoval belgický minister.
Franckenove slová prišli len niekoľko dní po tom, ako Belgicko zablokovalo použitie zmrazených ruských aktív na financovanie pomoci Ukrajine. Belgická vláda sa totiž obáva, že po skončení vojny by v prípade žaloby zo strany Ruska musela Moskve vyplácať odškodnenie, keďže značná časť týchto prostriedkov sa nachádza v belgických bankách.
Rozhodnutie o využití ruských aktív bolo preto odložené na december.Čítajte viac Belgicko hrozí zablokovaním pôžičky Ukrajine: Riziká sú veľmi veľké, ak chceme ísť ďalej, musíme ísť spoločne