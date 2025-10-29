Pravda Správy Svet Vojna na Ukrajine by sa mohla skončiť do jedného roka, povedal Putinov osobitný vyslanec

Vojna na Ukrajine by sa mohla skončiť do jedného roka, povedal Putinov osobitný vyslanec

Osobitný vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev na investičnej konferencii v Saudskej Arábii vyhlásil, že vojna na Ukrajine sa môže skončiť do jedného roka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

29.10.2025 14:40
Steve Witkoff / Kirill Dmitrijev / Foto: ,
Splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff (vpravo) s Putinovým vyjednávačom Kirillom Dmitrijevom v Petrohrade, 11. apríla 2025
debata (4)
Ukrajinci vyhodili do vzduchu ruské odpaľovacie zariadenia, ktoré sa pripravovali na útok
Video
Ukrajinskí obrancovia 5. júna 2025 zabránili ruským okupantom spôsobiť obete medzi civilným obyvateľstvom. Zdroj: Ukrajinský generálny štáb

Dmitrijev vystúpil po stretnutiach s predstaviteľmi vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa v Spojených štátoch, ktoré sa konali minulý víkend. Jeho návšteva nasledovala po odložení plánovaného stretnutia Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Sme si istí, že sme na ceste k mieru a ako mierotvorcovia to musíme dosiahnuť,“ povedal Dmitrijev. „Verím, že áno,“ odpovedal Dmitrijev na otázku, či je možné dosiahnuť mier na Ukrajine do jedného roka. Počas pobytu v USA ruský vyslanec tiež zdôraznil, že Rusko a USA sú blízko k „diplomatickému riešeniu“ vojny.

Noc pri Odese. Ukrajinci likvidujú ruské drony
Video
Zdroj: Defence of Ukraine

Špeciálny vyslanec na investičnej konferencii takisto vyzdvihol spoluprácu medzi Spojenými štátmi, Saudskou Arábiou a Ruskom ako najväčšími držiteľmi prírodných zdrojov na svete. Povedal, že takáto spolupráca zvýši bezpečnosť vo svete.

„Ľudia sa momentálne sústreďujú na regionálny konflikt, ktorý existuje okolo Ruska, ale my nechceme, aby eskaloval do väčšieho konfliktu. Preto musíme konať lepšie ako doposiaľ, nie horšie,“ dodal Dmitrijev.

Vladimir Putin Čítajte viac Moskva vojnu nevyhrá, tvrdia americkí tajní. Odhalili štyri slabiny, ktoré ničia ruské šance na víťazstvo
Facebook X.com 4 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #Rusko #vojna na Ukrajine #Putinova vojna
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"