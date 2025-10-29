Masaker v pôrodnici: WHO je zdesená zabitím vyše 460 pacientov a sprievodu v sudánskom Fášire

Mesto Fášir, poslednú baštu sudánskej armády v západosudánskom regióne Dárfúr, dobyli minulý týždeň po viac ako ročnom obliehaní protivládnej polovojenskej Jednotky rýchlej podpory (RSF). Odvtedy sú odtiaľ hlásené viaceré prípady mimosúdnych popráv a etnicky motivovaného násilia.
WHO od začiatku občianskej vojny v krajine v apríli 2023 zaznamenala a overila 185 prípadov útokov na zdravotnícke zariadenia, pri ktorých bolo zabitých 1204 zdravotníkov a pacientov a 416 ich bolo zranených, uviedol šéf WHO. Tento rok sa podľa neho stalo 49 z týchto útokov a bolo pri nich zabitých 966 ľudí. Tieto údaje nezahŕňajú počty obetí z pôrodnice vo Fášire.
Dva roky trvajúcu občiansku vojnu medzi sudánskou armádou a RSF označujú medzinárodné organizácie za jednu z najväčších humanitárnych kríz posledných rokov. Sudánske ľudskoprávne organizácie dlhodobo obviňujú armádu aj RSF z cielených útokov proti civilistom a civilnej infraštruktúre.
V sudánskej vojne podľa agentúry AP doteraz zahynuli desiatky tisíc civilistov. Podľa aktuálnych údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) muselo od začiatku bojov opustiť domovy takmer 12 miliónov obyvateľov tejto zhruba päťdesiatmiliónovej krajiny. V decembri 2024 Výbor pre kontrolu hladomoru (FRC) oznámil, že do piatich oblastí Sudánu sa rozšíril hladomor.