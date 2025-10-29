Pravda Správy Svet Najkrvavejší zásah za niekoľko desaťročí. Pri policajnej operácii v Riu de Janeiro zomrelo 132 ľudí

Pri utorkovej policajnej operácii v Riu de Janeiro zomrelo 132 ľudí, informoval podľa tlačových agentúr úrad verejného ochrancu práv v tomto brazílskom štáte. Predchádzajúca bilancia uvádzala 64 mŕtvych, medzi ktorými boli aj štyria policajti.

29.10.2025 16:01
Brazília, policajný zásah, obete, Rio de Janeiro
Forenzní pracovníci zbierajú telá ľudí zabitých deň predtým počas policajnej razie zameranej na gang Comando Vermelho vo favele Complexo da Penha v Rio de Janeiro v Brazílii v stredu 29. októbra 2025.
V chudinských štvrtiach, kde polícia zasahovala proti organizovanému zločinu, záchranári v uplynulých hodinách našli ďalšie desiatky mŕtvych. Ide o najkrvavejší policajný zásah v Riu de Janeiro za niekoľko desaťročí.

Správu aktualizujeme…

