Najkrvavejší zásah za niekoľko desaťročí. Pri policajnej operácii v Riu de Janeiro zomrelo 132 ľudí

Správu aktualizujeme…
Pri utorkovej policajnej operácii v Riu de Janeiro zomrelo 132 ľudí, informoval podľa tlačových agentúr úrad verejného ochrancu práv v tomto brazílskom štáte. Predchádzajúca bilancia uvádzala 64 mŕtvych, medzi ktorými boli aj štyria policajti.
V chudinských štvrtiach, kde polícia zasahovala proti organizovanému zločinu, záchranári v uplynulých hodinách našli ďalšie desiatky mŕtvych. Ide o najkrvavejší policajný zásah v Riu de Janeiro za niekoľko desaťročí.
