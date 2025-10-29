Dohoda či pokračovanie obchodnej vojny? Trump a Si sa chcú pred svetom ukázať

Je to prvá takáto schôdzka, odkedy sa populistický republikánsky miliardár vrátil 20. januára do Bieleho domu. Trump následne rozpútal takmer s celým svetom obchodnú vojnu.
Denník Guardian s odvolaním sa na údaje Petersonovho inštitútu pre medzinárodnú ekonomiku napísal, že ku koncu septembra bolo priemerné čínske clo na americký export 32,6 percenta a naopak to bolo 57,6 percenta. Trump sa zároveň vyhráža, že od novembra zavedie dokonca 100-percentné clá. Má to byť reakcia na to, že Čína obmedzila vývoz vzácnych nerastných surovín. Tie sú v dnešnej dobe potrebné v takmer všetkých moderných technologických systémoch – od mobilov cez elektrické autá až po zbrane.
Spoločná reč
Trump však verí, že so Si Ťin-pchingom nájdu spoločnú reč. „Myslím si, že dosiahneme dohodu, ktorá bude dobrá pre oboch, a bude to naozaj skvelý výsledok. Je to lepšie, ako bojovať a prekonávať všetky možné problémy. Nie je na to dôvod,“ vyhlásil americký prezident s tým, že očakáva, že clá medzi USA a Čínou sa znížia.
Podľa šéfa Bieleho domu má základ dohody tvoriť to, že Peking pomôže Washingtonu zvládnuť situáciu s fentanylom. Je to nebezpečný syntetický opioid, ktorý v USA už zabil desaťtisíce užívateľov drog. Čína však odmieta tvrdenia, že by ho do USA pomáhala pašovať.Čítajte viac Je Európa v čínskej pasci? A ako sa môže vyrovnať s Trumpom a Ruskom?
„Trump aj Si sa na summite chcú ukázať pred svetom. Stretnutie, ktoré bolo niekoľkokrát ohlásené a potom zrušené, je pre oboch lídrov vysokorizikovou stávkou – nielen z hľadiska skutočných výsledkov, ale aj reputácie. Nakoniec sa schôdzka koná, pretože si to obe strany vyhodnotili tak, že môžu vyhrať. Si Ťin-pching je stratég, ktorý sa zaoberá dlhodobými kalkuláciami. Trump sa zase pýši tým, že je majstrom uzatvárania dohôd. Vyzerá to však tak, že opak je pravdou. Jeho nedávne stretnutie s Vladimirom Putinom k ničomu neviedlo a jeho obchodná dohoda s Čínou z roku 2020 ani zďaleka nepriniesla to, čo sľubovala. Trump okrem toho oslabil tlak Kongresu na čínsku sociálnu sieť TikTok. Ak by obe strany skutočne dosiahli dohodu, mojou jedinou nádejou je, že to nepôjde na úkor záujmov USA a spojencov,“ reagovala pre Pravdu Victoria Huiová, odborníčka na americko-čínske vzťahy z Notredamskej univerzity v Indiane.
„Očakávania týkajúce sa stretnutia nie sú na čínskej strane veľmi vysoké, ale Američania sú trochu optimistickejší. Zdá sa, že nebudeme svedkami uzavretia plnohodnotnej obchodnej dohody, ale skôr by sa mal vytvoriť rámec pre pokračovanie rozhovorov. Trump miluje takéto stretnutia. Keď sa však spätne pozrieme na obchodnú dohodu z roku 2020, americká strana si myslí, že Čína si nesplnila záväzky týkajúce sa nákupov poľnohospodárskych produktov a ďalších tovarov. Ak aj Si a Trump niečo dohodnú, stále to nemusia dodržať. A keby aj áno, obe strany budú v každom prípade pravdepodobne frustrované, pretože si navzájom mimoriadne nedôverujú,“ vysvetlil pre Pravdu Clayton Dube, bývalý riaditeľ Americko-čínskeho inštitútu na Juhokalifornskej univerzite.Čítajte viac Rusko a Čína verzus Západ: hrozí vojna na dvoch frontoch? Scenáre vysvetľuje generál z Austrálie
Profesor politológie Vincent Wang na newyorskej Adelphi University si myslí, že hlavným cieľom dlhoočakávaného summitu je vytvoriť dojem, že čoraz konkurenčnejší vzťah medzi USA a Čínou je riadený, respektíve že je pod kontrolou.
„Možné je, že Trump a Si niečo oznámia – napríklad dohodu o TikToku. Alebo že sa Peking opätovne zaviaže na nákup amerických sójových bôbov. Prípadne, že Čína pozastaví kontrolu vývozu vzácnych surovín a posilní spoluprácu v boji s pašovaním fentanylu. Americká strana zase môže povedať, že zatiaľ neuvalí na Čínu 100-percentné clá, uvoľní vývoz čipov do Číny a zavedie moratórium na poplatky pre čínske lode v amerických prístavoch. Rozdiel v záujmoch medzi Washingtonom a Pekingom je však zásadný. No Si Ťin-pching asi dospel k záveru, že Trump chce uzavrieť dohodu, a preto je pravdepodobnejšie, že je ochotný robiť ústupky. A pokiaľ sa bude naďalej rokovať, Čína by mohla byť schopná odvrátiť vysoké clá a americkú snahu o kontrolu technológií. A zároveň Peking dúfa, že po Trumpovi príde niekto, s kým sa bude vedieť ľahšie dohodnúť,“ vysvetlil pre Pravdu Wang.Čítajte viac Čína útočí zo sivej zóny. Taiwanci cvičia, ako keby boli vo vojne
Ani Taiwan, ani Rusko
Odborník predpokladá, že summit Trump–Si bude takmer výlučne zameraný na obchodné záležitosti. Znamená to, že sa lídri asi príliš nedotknú neuralgických bodov v bezpečnostných vzťahoch. „Nie je pravdepodobné, že budeme svedkami veľkej dohody, ktorá by sa týkala všetkých problematických oblastí vrátane čínskej túžby, aby USA odmietli nezávislosť Taiwanu,“ zdôraznil Wang. A potvrdil to aj Trump. „Neviem, či sa vôbec budeme rozprávať o Taiwane. Nie som si istý. Možno sa na to bude chcieť opýtať. Nie je toho veľa, na čo sa pýtať. Taiwan je Taiwan,“ povedal americký prezident pred schôdzkou v Južnej Kórei.
Rovnako je nepravdepodobné, že by Trump na Si Ťin-pchinga tlačil v súvislosti s podporou Pekingu pre Vladimira Putina a jeho vojnu proti Ukrajine. Do budúcnosti sa nedá vylúčiť, že šéf Bieleho domu uvalí na dovoz ruskej ropy do Číny určité sankcie. No Trump to určite neurobí teraz, keď sa usiluje s Pekingom uzavrieť nejakú obchodnú dohodu.