VIDEO: Explózia auta na Sibíri: výbuch zabil ruského veliteľa spojeného s masakrami pri Kyjeve

Mazžerin slúžil v jednotkách ruskej Národnej gardy na potláčanie nepokojov. Auto vybuchlo v čase, keď ho šoféroval. Jeho jednotka bola zapojená do vojnových zločinov a genocídy Ukrajincov v Kyjevskej oblasti počas februára a marca 2022, uviedlo ukrajinské obranné spravodajstvo. Generálna prokuratúra Ukrajiny začala trestné stíhanie voči príslušníkom jednotky na základe zhromaždených dôkazov a svedectiev očitých svedkov.
„Ukrajinská vojenská spravodajská služba identifikovala vojnových zločincov … a naplánovala opatrenia zamerané na zabezpečenie spravodlivého potrestania týchto osôb," dodalo obranné spravodajstvo.
Kryvyj Rih sa rozlúčil s civilnými obeťami ruského raketového útoku.
VAROVANIE: Niektoré fotografie nie sú vhodné pre citlivé povahy.