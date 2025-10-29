Pravda Správy Svet VIDEO: Explózia auta na Sibíri: výbuch zabil ruského veliteľa spojeného s masakrami pri Kyjeve

VIDEO: Explózia auta na Sibíri: výbuch zabil ruského veliteľa spojeného s masakrami pri Kyjeve

Pri výbuchu auta v ruskej Kemerovskej oblasti na Sibíri zomrel ruský podplukovník Veniamin Mazžerin, ktorý bol v roku 2022 zapojený do vojnových zločinov v Kyjevskej oblasti. Uviedlo to v stredu obranné spravodajstvo Ukrajiny.

29.10.2025 18:00
debata (10)
Pri výbuchu auta na Sibíri zomrel ruský podplukovník
Video
Zdroj: HUR

Mazžerin slúžil v jednotkách ruskej Národnej gardy na potláčanie nepokojov. Auto vybuchlo v čase, keď ho šoféroval. Jeho jednotka bola zapojená do vojnových zločinov a genocídy Ukrajincov v Kyjevskej oblasti počas februára a marca 2022, uviedlo ukrajinské obranné spravodajstvo. Generálna prokuratúra Ukrajiny začala trestné stíhanie voči príslušníkom jednotky na základe zhromaždených dôkazov a svedectiev očitých svedkov.

„Ukrajinská vojenská spravodajská služba identifikovala vojnových zločincov … a naplánovala opatrenia zamerané na zabezpečenie spravodlivého potrestania týchto osôb," dodalo obranné spravodajstvo.

Ruský zločin: Matky nad rakvami svojich detí

Kryvyj Rih sa rozlúčil s civilnými obeťami ruského raketového útoku.

Fotogaléria
Dav smútiacich sa zišiel aj na pohrebe...
V interiéri pravoslávneho kostola sa ozýval...
+14Počas dňa pochovali aj ďalšie obete útoku vo...
Brutálny raketový útok v dedine Hroza pri Charkove

VAROVANIE: Niektoré fotografie nie sú vhodné pre citlivé povahy.

Fotogaléria
Ukrajinskí policajti vo štvrtok 5. októbra 2023...
Obete smrteľného ruského raketového útoku,...
+11Na tejto fotografii, ktorú poskytla tlačová...
útok na ruské sklady paliva, ropa, plyn Čítajte viac VIDEO: Peklo na okupovanom území: Ukrajinské špeciálne sily vyhodili do vzduchu ruské zásoby paliva
Facebook X.com 10 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #vojnové zločiny #ruská armáda #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"