Spievala protivojnové piesne: ruská speváčka Naoko dostala ďalší trest - aj žiadosť o ruku. Hudobníčku poslali do väzby

Súd ju tentoraz odsúdil za „drobný výtržníctvo“. Predtým si už odpykala iný trest – 13 dní väzenia za usporiadanie nepovoleného zhromaždenia. Dav sa zhromaždil kvôli tomu, že na petrohradskej ulici spievala piesne zakázané ruskými úradmi.
Rovnaký trest dostal aj gitarista skupiny Stoptajm Alexandr Orlov, ktorý speváčku sprevádzal hrou. Tesne pred dnešným pojednávaním Orlov požiadal Loginovovú o ruku. Na chodbe pred súdnou sieňou nahrali spoločné video, v ktorom poďakovali svojim fanúšikom – ich počet na sociálnej sieti Telegram presiahol 50 000 – a konštatovali, že nie je isté, či sa čoskoro opäť uvidia. „A mimochodom, vezmem si ho,“ dodala Loginovová.
Podľa inej verzie gitarista požiadal speváčku o ruku vo väzenskom vozidle, ktoré ich 17. októbra prevážalo do väznice, kde si odpykávali predchádzajúci trest.
V utorok petrohradský súd uložil hudobníčke pokutu 30 000 rubľov (približne 322 eur). Súdkyňa ju uznala vinnou z diskreditácie ruskej armády za to, že zaspievala pieseň s názvom „Si vojak“ od exilovej speváčky Monětočky. Tá je v Rusku vedená ako hľadaná osoba a zároveň ako tzv. zahraničný agent.
Obhajkyňa Loginovovej počas súdneho pojednávania argumentovala, že nezávislí experti v piesni nenašli žiadnu diskreditáciu armády ani negatívne tvrdenia o ruských ozbrojených silách – ruská armáda sa v texte piesne dokonca vôbec nespomína, napísal nezávislý server Meduza. Podľa ruskej služby stanice BBC hudobníčka vinu odmietla a uviedla, že hrá piesne, ktoré sa jej páčia, a to nielen od umelcov, ktorých úrady označujú za zahraničných agentov.
Server The Moscow Timesuž skôr napísal, že samotná Monětočka zaspievala pieseň „Si vojak“ verejne iba raz. „Si vojak, vidím ti v očiach, že si tam bol. Si cítiť krvou, si jedna veľká jazva,“ znie v piesni Monetočka, ktorá žije v Litve, pred niekoľkými dňami podľa webu Meduza označila zadržaných hudobníkov petrohradskej pouličnej skupiny Stoptajm za hrdinov, vyjadrila obavy o svojich priaznivcov v Rusku a vyzvala ich, aby na prvé miesto kládli svoju bezpečnosť.
Zásah proti pouličnej kapele podľa serveru The Moscow Times nasledoval po tom, čo sa na sociálnych sieťach rozšírili zábery, na ktorých je vidieť, ako množstvo mladých ľudí skanduje počas vystúpenia Loginovovej na hit s názvom „Združenie Labutie jazero“ od exilového rapera Noize MC.
Labutie jazero sa stalo jedným zo symbolov politickej nestability v ZSSR. Sovietská televízia totiž vysielala tento balet pri úmrtí niektorých štátnikov. Vysielala ho aj počas pokusu o puč v auguste 1991, ktorý urýchlil rozpad Sovietskeho zväzu. Názov a text piesne od Noize MC zároveň odkazuje na chatové družstvo Ozero (Jazero), ktoré v 90. rokoch založili priatelia a spolupracovníci súčasného prezidenta Vladimira Putina.
Ruské úrady tento rok hudobné dielo od Noize MC zakázali, keď ho označili za extrémistické. Samotného Noize MC úrady už skôr zaradili na zoznam tzv. zahraničných agentov. Hudobník žije od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 v zahraničí.
Po zatknutí členov skupiny Stoptajm začali podľa Meduzy pouliční hudobníci v rôznych mestách hrať piesne na ich podporu a minulý týždeň polícia v Jekaterinburgu jedného z nich zadržala. Rusko od začiatku svojej invázie na Ukrajinu zosilnilo represie voči domácim kritikom aj nezávislým médiám. Ruskí zákonodarcovia v roku 2022 prijali zákony postihujúce „diskreditáciu ruskej armády" a „šírenie nepravdivých informácií o ruských ozbrojených silách". Za lži považujú ruské úrady všetko, čo je v rozpore s oficiálnou verziou Moskvy. Stovky ľudí boli uväznené a tisíce ďalších z krajiny utiekli, napísala tento rok v lete agentúra AP.