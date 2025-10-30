Pravda Správy Svet Trump nariadil Pentagonu, aby okamžite obnovil testy amerických jadrových zbraní

Trump nariadil Pentagonu, aby okamžite obnovil testy amerických jadrových zbraní

Americký prezident Donald Trump nariadil ministerstvu obrany USA, aby okamžite obnovilo testy amerických jadrových zbraní rovnako, ako to robia ostatné jadrové mocnosti.

30.10.2025 04:39
Trump to vo štvrtok oznámil na svojej sociálnej sieti krátko pred stretnutím so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei.

„Kvôli programom (jadrových) testov iných krajín som dal pokyn ministerstvu vojny, aby začalo na rovnakom základe testovať naše jadrové zbrane. Tento proces sa začne okamžite,“ uviedol Trump v príspevku na svojej sieti Truth Social s odvolaním sa na ním zavedený alternatívny názov Pentagonu.

Putin cvične odpálil rakety z jadrovej triády JARS a Sineva
Trump tiež pripomenul, že Spojené štáty vlastnia viac jadrových zbraní ako „ktorákoľvek iná krajina“. „Rusko je druhé a Čína je s odstupom tretia, ale do piatich rokov nás doženie,“ poznamenal Trump.

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že Rusko úspešne otestovalo ďalšiu zbraň s jadrovým pohonom zvanú Poseidon. Agentúry túto zbraň označili za kríženca torpéda a podvodného dronu. Zbraň je podľa vojenských analytikov schopná niesť jadrovú hlavicu, ktorej podvodný výbuch pri pobreží má vyvolať rádioaktívne cunami. V nedeľu Kremeľ oznámil, že Moskva úspešne otestovala novú medzikontinentálnu strelu s plochou dráhou letu a s jadrovým pohonom označovanou Burevestnik, ktorá je tiež schopná niesť jadrovú hlavicu.

Spojené štáty naposledy otestovali jadrovú zbraň v roku 1992, poznamenala agentúra Reuters.

