Trump nariadil Pentagonu, aby okamžite obnovil testy amerických jadrových zbraní

Trump to vo štvrtok oznámil na svojej sociálnej sieti krátko pred stretnutím so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei.
„Kvôli programom (jadrových) testov iných krajín som dal pokyn ministerstvu vojny, aby začalo na rovnakom základe testovať naše jadrové zbrane. Tento proces sa začne okamžite,“ uviedol Trump v príspevku na svojej sieti Truth Social s odvolaním sa na ním zavedený alternatívny názov Pentagonu.
Trump tiež pripomenul, že Spojené štáty vlastnia viac jadrových zbraní ako „ktorákoľvek iná krajina“. „Rusko je druhé a Čína je s odstupom tretia, ale do piatich rokov nás doženie,“ poznamenal Trump.
Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že Rusko úspešne otestovalo ďalšiu zbraň s jadrovým pohonom zvanú Poseidon. Agentúry túto zbraň označili za kríženca torpéda a podvodného dronu. Zbraň je podľa vojenských analytikov schopná niesť jadrovú hlavicu, ktorej podvodný výbuch pri pobreží má vyvolať rádioaktívne cunami. V nedeľu Kremeľ oznámil, že Moskva úspešne otestovala novú medzikontinentálnu strelu s plochou dráhou letu a s jadrovým pohonom označovanou Burevestnik, ktorá je tiež schopná niesť jadrovú hlavicu.
Spojené štáty naposledy otestovali jadrovú zbraň v roku 1992, poznamenala agentúra Reuters.