Trump a Si Ťin-pching rokujú, najmä o obchode. Trump verí, že z toho vzídu 'fantastické vzťahy na dlhý čas'

Lídri USA a Číny si pri stretnutí na leteckej základni v juhokórejskom prístavnom meste potriasli rukami a Si Trumpovi povedal, že ho „rád vidí“. Trump na oplátku čínskeho prezidenta ubezpečil, že budú mať „fantastické vzťahy na dlhý čas dopredu“. „Nepochybujem o tom, že naše stretnutie bude veľmi úspešné. Ale je to veľmi tvrdý vyjednávač,“ povedal Trump podľa agentúr pred novinármi a dodal, že by obaja mohli ešte dnes podpísať obchodnú dohodu.
Obaja štátnici potom so svojimi delegáciami zasadli na rokovania. Si Trumpovi prostredníctvom prekladateľa podľa Reuters povedal, že je bežné, že medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta „tu a tam“ dochádza k treniciam. „Pred niekoľkými dňami (…) naše ekonomické a obchodné tímy dosiahli základnú zhodu pri riešení hlavných problémov a urobili povzbudzujúci pokrok (…). Som pripravený s vami naďalej spolupracovať na budovaní pevných základov pre čínsko-americké vzťahy,“ uviedol.Čítajte viac Je Európa v čínskej pasci? A ako sa môže vyrovnať s Trumpom a Ruskom?
Čínsky prezident na úvod rokovania, ktoré by sa podľa Trumpa mohlo natiahnuť na tri až štyri hodiny, svojmu americkému náprotivku ďalej povedal, že obe krajiny by sa mali usilovať o to, aby boli „partnermi a priateľmi“ napriek ostro rozdielnym obchodným a strategickým postojom. „Čína a Spojené štáty môžu spoločne prevziať zodpovednosť ako veľmoci a spolupracovať na realizácii ambicióznejších a konkrétnejších projektov v prospech našich dvoch krajín a celého sveta,“ uviedol čínsky prezident.
Trump už skôr vyjadril nádej, že sa na rokovaní, ktoré sa koná na okraj nadchádzajúceho summitu Ázijsko-pacifického hospodárskeho spoločenstva (APEC), podarí dosiahnuť dohodu s Čínou. Tento optimizmus ešte posilnil stredajší prelom v obchodných rokovaniach s Južnou Kóreou. Avšak vzhľadom na to, že Spojené štáty aj Čína sú ochotné hrať čoraz tvrdšiu hru na poli hospodárskej i geopolitickej súťaže – čo analytici vnímajú ako novú studenú vojnu – zostáva mnoho otáznikov nad tým, ako dlho by prípadné obchodné prímerie mohlo vydržať, podotýka agentúra Reuters.