ONLINE: Európa má 12-bodový mierový plán pre Ukrajinu. Unikla jeho pracovná verzia

5:55 Európsky mierový plán pre Ukrajinu. Nebol prerokovaný na najvyššej úrovni ani schválený žiadnym štátom, ale podľa portálu stanice Rádio Slobodná Európa/Rádio Liberty (RFE/RL) existuje.
„Jedným z najnovších pokusov je uniknutý 12-bodový plán, ktorý videla RFE/RL a ktorý iniciovalo Fínsko a ktorý v posledných týždňoch koluje v európskych hlavných mestách. Dokument nie je hotovou mierovou dohodou, čo jasne naznačuje jeho predbežný názov ‚Prvky smerom k mieru na Ukrajine‘. Nebol prerokovaný ani na vyššej úrovni EÚ, ani oficiálne neschválený žiadnou krajinou. Je to skôr niečo, na čom od jari pracuje Koalícia ochotných, skupina viac ako 20 krajín podporujúcich Ukrajinu,“ uvádza portál.
Podľa autora článku Rikarda Józwiaka je otázne akú má plán šancu na úspech, v tomto zmysle vládne skepsa. „Môžeme mať 12-bodový plán, ale mier nebude – to je Putinov jednobodový plán,“ citoval Józwiak nemenovaného európskeho diplomata.
Dvanásť bodov plánu je rozdelených do dvoch fáz: prvá je „prímerie“ a druhá „rokovania“, uvádza RFE/RL. Prístup „najprv prímerie“ je niečo, čo väčšina európskych krajín presadzuje odkedy Trumpova administratíva začala rokovať s Kremľom. V dokumente sa uvádza, že takéto prímerie „sa začne 24 hodín po tom, čo strany prijmú tento plán“ a že línia kontaktu „bude zmrazená v bode, kde sa nachádza na začiatku prímeria“.
Monitorovanie prímeria sa podľa plánu začne „okamžite pod vedením USA s využitím satelitov, dronov a iných technologických nástrojov“. Počas fázy prímeria sa tiež plánuje, že Ukrajina a Rusko sa dohodnú na „pakte o neútočení“, čo znamená, že zatiaľ čo Moskva zastaví útoky na Ukrajinu, Kyjev sa musí zdržať pokusov o znovuzískanie rusky kontrolovaných území v ukrajinských regiónoch, ako sú Krym, Donbas, Cherson a Záporožie, vojenskými prostriedkami. Pokiaľ ide o jadrovú elektráreň v druhom uvedenom regióne, navrhovanou myšlienkou je previesť ju z ruskej kontroly na nemenovanú tretiu stranu a začať rokovania o jej opätovnom prevzatí Ukrajinou.
Podľa plánu by sa zaviedli aj „opatrenia na budovanie dôvery“, ktoré sú definované ako „vybrané, symbolické sankcie zrušené po uplynutí dohodnutého počtu dní prímeria“. Ďalšou myšlienkou je, že Rusko by bolo opäť vítané v medzinárodných organizáciách. Hoci to nie je výslovne uvedené, dalo by sa predpokladať, že by to znamenalo Radu Európy, z ktorej bolo Rusko v roku 2022 vylúčené, a Medzinárodný olympijský výbor. Navrhuje sa tiež, aby počas fázy prímeria bola zriadená „Rada pre mier“ pod vedením prezidenta Trumpa, ktorá by dohliadala na implementáciu prípadného mierového plánu – myšlienka, ktorá sa zrejme prevzala z nedávno predstaveného 20-bodového mierového plánu pre Gazu, uvádza RFE/RL.
Prehľad plánu, ktorý urobila RFE/RL
- Druhá fáza – rokovania – najprv zahŕňa prímerie. V texte sa uvádza, že „začnú sa rokovania o konečnej línii kontaktu, ktoré zostanú v platnosti, kým sa strany nedohodnú na trvalej správe okupovaných území“.
- To bude zahŕňať aj vytvorenie bezpečnostných zón okolo línie kontaktu, kde nebudú povolené žiadne vojenské aktivity, a monitorovanie zo strany mnohonárodnej civilnej misie na oboch stranách línie.
- Bezpečnostné záruky , na ktorých Koalícia ochotných pracuje už mesiace, sú ôsmym bodom, hoci neboli poskytnuté žiadne ďalšie podrobnosti.
- Deviaty bod je kontroverzný, pretože sa týka dialógu na vysokej úrovni medzi Kyjevom a Moskvou s cieľom „zvýšiť vzájomné porozumenie a rešpekt k rozmanitosti jazykov, kultúr a náboženstva“.
- Predstavitelia východných krajín EÚ, s ktorými bolo RFE/RL v kontakte, sa domnievajú, že tento bod zdôrazňuje ruské obvinenia, ktoré sa často považujú za nepodložené, že rusky hovoriaci ľudia na Ukrajine boli diskriminovaní a potrebovali ochranu zo strany Moskvy.
- Ďalší bod je pre mnohé európske vlády kontroverzný, pretože spomína „začiatok rokovaní o trvalej správe okupovaných území“. To je v rozpore s „maximalistickými“ názormi mnohých hlavných miest EÚ, že Ukrajina by sa nemala vzdať žiadnych nových území a že jej územná celistvosť je kľúčová.
- Predposledný bod sa týka rekonštrukcie, v rámci ktorej bude pre Ukrajinu zriadený fond. Uvádza sa, že do fondu by sa mohli použiť zmrazené ruské aktíva.
- Nakoniec sa spomína postupné rušenie sankcií voči Rusku v rámci implementácie plánu. Spomína sa tu aj to, že Ukrajina a Rusko začnú proces dohody o kompenzácii vojnových škôd so zmrazenými aktívami na Západe v celkovej výške viac ako 200 miliárd eur (233 miliárd dolárov), ktoré sa majú vrátiť po dosiahnutí dohody medzi Kyjevom a Moskvou. Navrhuje sa tu aj tzv. mechanizmus „snapback“, v rámci ktorého sa všetky sankcie a izolačné opatrenia automaticky uvalia, ak bude Ukrajina opäť napadnutá.