Ďalší útok USA na loď pašerákov si vyžiadal obete, Maduro hlási zničenie lietadiel. Čí boj proti drogám je skutočný?

Americká armáda v stredu v Tichom oceáne opäť zasiahla loď, ktorá podľa jej informácií prevážala drogy, pričom pri útoku zahynuli štyria ľudia. K protidrogovým akciám sa prihlásila aj Venezuela, ktorá oznámila zachytenie troch lietadiel pašujúcich drogy. Caracas sa tým snaží dokázať, že bojuje proti drogám, zatiaľ čo Washington svoju zvýšenú vojenskú prítomnosť v Karibiku označuje za protidrogovú operáciu, ktorú však Venezuela vníma ako hrozbu a zámienku na zvrhnutie Madura.

30.10.2025 07:23
Venezuela Maduro Foto:
Na archívnej snímke z 16. septembra 2025 venezuelský prezident Nicolás Maduro ukazuje mapu Severnej a Južnej Ameriky počas tlačovej konferencie v Caracase.
Americká armáda v stredu zasiahla ďalšiu loď v Tichom oceáne, ktorá podľa nej prevážala drogy, oznámil americký minister obrany Pete Hegseth. Pri útoku zahynuli štyria ľudia, píše TASR na základe agentúr AFP a Reuters.

„Táto loď, rovnako ako všetky ostatné, bola podľa našich spravodajských informácií zapojená do nelegálneho pašovania drog, plavila sa po známej trase pašovania drog a prevážala drogy,“ uviedol Hegseth na platforme X. Príspevok šéfa Pentagónu obsahoval aj 22-sekundové video, na ktorom je vidno loď na mori, ktorá je zasiahnutá a exploduje.

Útoky Spojených štátov na lode podozrivé z pašovania drog v medzinárodných vodách v Karibiku a Tichom oceáne si tak doposiaľ vyžiadali už najmenej 62 obetí.

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v stredu oznámil, že jeho krajina v posledných dňoch zachytila tri lietadlá, ktoré boli údajne používané na pašovanie drog. Podľa agentúry AFP sa Venezuela snaží dokázať, že napriek tvrdeniam USA proti obchodu s drogami bojuje.

„Predvčerom… lietadlo pašujúce drogy vstúpilo do nášho vzdušného priestoru z Karibiku. Naše letectvo ho zaznamenalo v sekunde,“ vyhlásil Maduro. „Dnes k nám vstúpili dve lietadlá používané na pašovanie drog zo severu. A v súlade s našimi predpismi, máme zákon o zachytávaní… bam, bum, bang,“ dodal prezident. AFP vysvetľuje, že bezprostredne nebolo jasné, či to znamená, že lietadlá boli zostrelené.

Venezuelské ozbrojené sily v stredu tiež oznámili, že zničili dva kolumbijské tábory „teroristov obchodujúcich s drogami“ na svojom území a zabavili muníciu, terénne vozidlá, taktické vesty a palivo.

Caracas sa podľa AFP snaží dokázať svoje úsilie bojovať proti drogám, a to predovšetkým v reakcii na nasadenie amerických vojsk v Karibiku. Washington svoju zvýšenú vojenskú prítomnosť v regióne označuje za protidrogovú operáciu. Venezuela sa však obáva, že ide o pretvárku a skutočný úmysel je zvrhnúť Madura.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa tvrdí, že Maduro je šéf drogového kartelu, a vypísala odmenu 50 miliónov dolárov za informácie vedúce k jeho zatknutiu. Maduro tieto obvinenia odmieta a trvá na tom, že Venezuela je proti svojej vôli využívaná ako trasa pre pašovanie kokaínu z Kolumbie.

