Dráma do posledných hlasov: Vyrovnané holandské voľby si zrejme vyžiadajú neľahké rokovania piatich strán

D66 výrazne posilnila a podľa prepočtov získa o 17 kresiel viac, ako mala doteraz po voľbách z roku 2023. PVV podľa týchto prepočtov naopak 11 kresiel stratila. Hlavné politické strany už skôr vylúčili akúkoľvek spoluprácu so šéfom PVV Wildersom, pretože ho považujú za nespoľahlivého, prípadne nesúhlasia s jeho názormi.
Treťou najsilnejšou stranou je Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) s 22 mandátmi, štvrtou ľavicová koalícia Zelených a Strany práce (GL-PvdA) s 20 a piatou kresťanskí demokrati (CDA) s 18 mandátmi. Po nepresvedčivom výsledku vo voľbách už v stredu večer odstúpil z čela tohto bloku bývalý holandský eurokomisár pre klímu a líder Frans Timmermans. Podľa priebežných výsledkov získala GL-PvdA o päť mandátov menej než v predchádzajúcich voľbách a výrazne zaostala za predvolebnými očakávaniami.
Vyjednávanie o utvorení novej vlády bude podľa analytikov pravdepodobne zdĺhavé. Timmermans, ktorý sa spomínal ako jeden z možných kandidátov na premiérsku funkciu, uviedol, že nedokázal presvedčiť voličov a je čas, aby odovzdal vedenie hnutia ďalšej generácii. Po voľbách z novembra 2023 sa vláda formovala niekoľko mesiacov. Nakoniec v júni 2024 PVV, VVD expremiéra Marka Rutteho, stredopravicová Nová spoločenská zmluva (NSC) a pravicovo populistické agrárne hnutie BBB dospeli k dohode na novom kabinete. Na jeho čele stanul bývalý šéf tajnej služby Dick Schoof.