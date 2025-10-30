Pravda Správy Svet VIDEO: Od Rostova po Kamčatku: po celom Rusku horia komunikačné vybavenia, odpor proti režimu silnie, hlási HUR

Na celom území Ruska, od Rostova až po Kamčatku, dochádza k útokom na komunikačné prostriedky a zariadenia mobilných operátorov.

30.10.2025 09:10
Od Rostova po Kamčatku: partizáni ničia komunikačné prostriedky hlboko na ruskom území
Hlavné spravodajské riaditeľstvo Ukrajiny (HUR) hlási, že „po celom Rusku naďalej vzbĺkajú veže celulárneho spojenia a komunikačné vybavenie miestnych mobilných operátorov.“ HUR k správe doplnila video, ktoré zobrazuje viacero akcií, zamerané proti týmto zariadeniam.

Tieto udalosti sú pripisované partizánom, ktorí podľa HUR „ničia nepriateľské komunikačné prostriedky na území štátu agresora.“

Ukrajinská rozviedka konkretizovala oblasti, v ktorých boli v posledných mesiacoch zaznamenané požiare a sabotáže. „V posledných mesiacoch sú požiare zaznamenané, konkrétne, v republike Adygejsko, v Rostovskej oblasti, v Kamčatskom kraji, ako aj na dočasne okupovaných Kremľom územiach Ukrajiny.“

Podľa informácií HUR, „odpor zločinnej vojne proti Ukrajine vo vnútri štátu-agresora silnie.“

Správa nespomína žiadne obete ani konkrétne škody, zameriava sa výlučne na deštrukciu komunikačnej infraštruktúry.

