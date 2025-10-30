Polícia zatkla ďalších piatich podozrivých z krádeže šperkov v Louvri

„Mali sme ho na muške,“ povedala parížska prokurátorka Laure Beccuauová o hlavnom podozrivom. Vzorky DNA naznačujú, že bol súčasťou štvorčlennej skupiny, ktorá sa vlámala do múzea.
„Čo sa týka ostatných osôb, ktoré sú v policajnej väzbe, ide o ľudí, ktorí nám môžu poskytnúť informácie o priebehu udalostí,“ povedala prokurátorka. Informovala, že všetkých zatkli v okolí Paríža, najmä v oblasti Seine-Saint-Denis, a zatiaľ je „priskoro“ poskytovať ďalšie podrobnosti o podozrivých.
Beccuauová tiež informovala, že francúzskym orgánom sa zatiaľ nepodarilo nájsť žiadnu z ukradnutých cenností.
Francúzke úrady už zadržali dvoch podozrivých z účasti na vlámaní v Louvri – prvého v sobotu neskoro večer na parížskom Letisku Charlesa de Gaullea, druhého krátko nato v okolí francúzskej metropoly. Identifikovali ich pomocou stôp DNA a podľa Beccuauovej čiastočne priznali vinu.
Z Apolónovej galérie múzea Louvre zlodeji v nedeľu 19. októbra ukradli deväť vzácnych šperkov. S ôsmimi sa im podarilo utiecť. Poškodená koruna cisárovnej Eugénie sa našla neďaleko múzea. Hodnota ukoristených cenností sa odhaduje na 88 miliónov eur, no vzhľadom na ich historický význam ju odborníci považujú za nevyčísliteľnú.