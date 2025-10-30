Pravda Správy Svet Maďarský strategický závod v plameňoch: Orbán nevylúčil vonkajší útok. Vyšetrovanie požiaru v Százhalombatte pokračuje

Vyšetrovanie požiaru v rafinérii v Százhalombatte z 20. októbra stále intenzívne pokračuje. Uviedol to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok na Facebooku po tom, čo v stredu vypočul ministra vnútra Sándora Pintéra. Podľa premiéra zatiaľ nevedno, či išlo o nehodu, poruchu alebo vonkajší útok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

30.10.2025 11:40
Ropná spoločnosť MOL vylúčila vonkajší útok, avšak Orbán pripomenul, že rafinéria Százhalombatta je jedným z piatich najdôležitejších strategických priemyselných závodov Maďarska. Podotkol, že poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski 22. októbra na platforme X vyjadril nádej, že Ukrajincom sa podarí vyhodiť do vzduchu ropovod Družba.

V súvislosti s prudkým rastom cien pohonných látok premiér poveril ministra národného hospodárstva Mártona Nagya, aby rokoval s vedením MOL a dal mu jasne najavo, že spoločnosť nemôže kompenzovať svoje ušlé zisky na úkor obyvateľstva. Podľa servera 24.hu však rast cien odborníci pripisujú vplyvu amerických sankcií.

MOL po požiari 20. októbra v rafinérii Százhalombatta 38 kilometrov južne od Budapešti vyhlásil, že v nasledujúcom období sa zameria na dodávky pohonných látok v Maďarsku, pričom zváži aj využitie strategických zásob.

Žiadne vonkajšie okolnosti ako príčiny nehody neboli identifikované, uviedla 21. októbra na mimoriadnej tlačovej konferencii hovorkyňa MOL-u Piroska Bakosová.

Výkonný riaditeľ pre spracovanie surovín, výrobu finálnych produktov a vývoj skupiny MOL Krisztián Pulay povedal, že k žiadnej explózii v rafinérii nedošlo.

MOL pripomenul, že v pondelok večer vypukol v závode AV3 ropnej rafinérie Dunai Finomító požiar. Hasiči požiar uhasili. Neboli hlásené žiadne zranenia.

