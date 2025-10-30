Kriminalisti si po získaní potrebných údajov vyžiadali súhlas na zadržanie podozrivých a zásah starostlivo načasovali, aby využili moment prekvapenia. Prvého muža vo veku 39 rokov zadržali dva dni po krádeži, dvoch ďalších – jedného rovnako 39-ročného a tretieho vo veku 35 rokov – zadržali o deň neskôr v obci neďaleko Prahy. Časť ukradnutých peňazí, takmer 190-tisíc českých korún (zhruba 7800 eur), sa podarilo zaistiť a vrátiť majiteľovi. Dvojica starších mužov čelí podozreniu zo spáchania trestného činu krádeže formou spolupáchateľstva, kým najmladší je podozrivý z legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Za krádež môže súd uložiť trest od jedného do piatich rokov, pri legalizácii až do štyroch rokov odňatia slobody.Čítajte viac VIDEO: Takto vyzerali sekundy hazardu. Šoféri neuveriteľne riskovali a hneď na to aj doplatili
VIDEO: S lúpežou trezoru sa riadne prerátali. Policajti ich do dvoch dní od krádeže nemilo prekvapili
V obci na Chomutovsku bolo v noci vylúpené zariadenie reštaurácie, z ktorého mal páchateľ ukradnúť z trezoru vysokú hotovosť v eurách aj českých korunách, pričom škoda presiahla 440-tisíc českých korún (zhruba 18 tisíc eur). Na miesto boli v dopoludňajších hodinách vyslaní policajti aj kriminalisti, ktorí zabezpečili stopy a vypočuli niekoľko osôb. Postupným zhromažďovaním informácií sa dostali k trojici mužov, ktorí si podľa zistení mali vlámanie dopredu naplánovať. Jeden z nich poznal zabezpečenie vo vnútri a mal prístup k objektu, tieto informácie poskytol dvom známym a jeden z nich následne uprostred noci vošiel dnu a peniaze z trezoru vzal, zatiaľ čo ďalší dvaja čakali vonku. Po čine sa mali všetci odviezť do Prahy a rozdeliť si korisť.