Belgicko zmizne: Medvedev hrozí Bruselu novou zbraňou "súdneho dňa". Reaguje na slová o vymazaní Moskvy

Bývalý ruský prezident a súčasný podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev pohrozil, že Rusko pošle na Belgicko podvodný dron Poseidon s jadrovým pohonom a zničí ju. Vyhlásenie zverejnil na sociálnej sieti X ako reakciu na slová belgického ministra obrany Thea Franckena, ktorý varoval, že ak Rusko použije jadrové zbrane, „NATO vymaže Moskvu z mapy“.

30.10.2025 12:15
Rusko odpálilo hypersonickú strelu Zirkón
Zdroj: MO RF

„Gratulujem všetkým ruským priateľom (a najmä imbecilnému belgickému ministrovi obrany) k úspešnému testu podvodného dronu Poseidon s jadrovým pohonom. Na rozdiel od Burevestniku možno Poseidon považovať za skutočnú zbraň súdneho dňa,“ napísal Medvedev vo svojom príspevku.

Rusko tento týždeň oznámilo úspešný test dvoch zbraní s jadrovým pohonom – novej rakety Burevestnik a „bezposádkového podvodného produktu Poseidon“, ktorý agentúra Reuters označila za kríženca torpéda a podvodného dronu.

Belgický minister obrany Theo Francken Čítajte viac Ostrý odkaz pre Kremeľ: NATO zrovná Moskvu so zemou, ak Rusko zaútočí na Brusel, vyhlásil belgický minister obrany

Podľa ruského prezidenta Vladimira Putina môže Poseidon niesť jadrovú nálož a „v súčasnosti neexistuje spôsob, ako ho zachytiť“.

Pod Medvedevovým príspevkom sa objavil aj komentár používateľa, ktorý napísal: „Myslím, že potrebujeme viac skúšok. Belgicko môže slúžiť ako testovacie miesto.“ Sociálna sieť X tento príspevok následne zmazala pre porušenie pravidiel komunity. Medvedev však reagoval ešte ostrejšie slovami: „Belgicko potom zmizne.“

Od Rostova po Kamčatku: partizáni ničia komunikačné prostriedky hlboko na ruskom území
Po celom Rusku naďalej veľkom horia veže mobilného spojenia a komunikačné zariadenia miestnych mobilných operátorov, hlási HUR. Pripisujú to ruským partizánom. / Zdroj: HUR

Odborníci spochybňujú schopnosti nových zbraní

Podľa odborníkov sú však pochybnosti o tom, že Poseidon či Burevestnik predstavujú „neporaziteľné zbrane novej generácie“, ako tvrdí Moskva.

Analytici pre The Moscow Times upozornili, že o týchto systémoch je známe len málo a „slúžia skôr propagandistickým účelom“. Ako pripomína portál, Rusko už v minulosti opakovane vyzdvihovalo svoje „zbrane súdneho dňa“, no vojna proti Ukrajine ukázala, že mnohé z nich boli len prototypy alebo mali veľmi obmedzené praktické využitie bez zásadného dopadu na priebeh bojov.

Vladimir Putin Čítajte viac Rusko úspešne otestovalo novú zbraň na jadrový pohon. Prekonáva silu balistickej strely Satan II, vyhlásil Putin
