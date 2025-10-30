Pellegirni v Samarkande rokoval s Vučičom. Prezident vyzdvihol vzťahy s Uzbekistanom

„Som vďačný za veľmi priateľskú a konštruktívnu diskusiu Počas nášho stretnutia sme si vymenili názory na ďalšie posilnenie vzťahov medzi našimi krajinami – najmä v oblastiach energetiky, hospodárskeho rozvoja a nášho spoločného príspevku k stabilite a prosperite celého regiónu,“ napísal Pellegrini na sociálnych sieťach. „Teším sa na pokračovanie našich diskusií v Srbsku, kam ma pán prezident pozval!“ dodal.
V podobnom duchu sa vyjadril aj srbský prezident. Diskusia s Pellegrinim podľa neho bola priateľská a podnetná. „Okrem tém, akými sú nové technológie, vzdelávanie a kultúrne dedičstvo, sme si vymenili názory aj na ďalšie posilňovanie bilaterálnych vzťahov medzi Srbskom a Slovenskom, s osobitným dôrazom na spoluprácu v energetickom sektore, hospodársky rozvoj a spoločný prínos k regionálnej stabilite a prosperite,“ napísal Vučič na sociálnej sieti Instagram.
Na stretnutí, ktoré sa konalo pred 43. zasadnutím Generálnej konferencie Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), prezidenti diskutovali aj o postavení slovenskej menšiny v Srbsku a jej prínose pre bilaterálne vzťahy.
Vučič sa Pellegrinimu poďakoval za principiálny postoj SR k otázke územnej celistvosti Srbska a podporu európskej integrácie Belehradu. Obe krajiny podľa Vučiča spája vzájomné priateľstvo, vízia mieru, pokroku a stability v Európe.
Pellegrini sa vo štvrtok zúčastnil aj na oficiálnom otvorení Generálnej konferencie UNESCO a rokoval s prezidentom Uzbekistanu Šavkatom Mirzijojevom. V piatok vystúpi v úvode všeobecnej politickej debaty.
Vzťahy medzi Slovenskom a Uzbekistanom majú veľmi dobrú dynamiku
Vzťahy medzi Slovenskom a Uzbekistanom majú veľmi dobrú dynamiku so širokým potenciálom na rozvoj hospodárskej spolupráce. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini po štvrtkovom rokovaní s prezidentom Uzbekistanu Šavkatom Mirzijojevom v Samarkande. Teší ho, že partnerstvo oboch krajín stojí na vzájomnej dôvere.
Diskusia vychádzala zo Spoločnej deklarácie o strategickom partnerstve. „Tá otvorila novú kapitolu vzťahov, ktoré chceme pretaviť do konkrétnych krokov. Hovorili sme o nových možnostiach v priemysle, jadrovej energetike a vzdelávaní, vodnom hospodárstve a turizme,“ priblížil Pellegrini na sociálnej sieti.
S prezidentom Uzbekistanu sa podľa jeho slov zhodli aj na potrebe posilňovať kontakty medzi univerzitami a kultúrnymi inštitúciami. Práve cez ne sa totiž podľa neho vytvárajú mosty pre ďalšiu spoluprácu. Verí, že Šavkat Mirzijojev v budúcom roku príde na oficiálnu návštevu Slovenska a nadviažu na doterajšie projekty.