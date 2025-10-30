VIDEO: Perfektná muška: ukrajinský tlačový hovorca zostrelil ruský dron. Útočil na zahraničných novinárov počas natáčania

Podľa videa, ktoré brigáda zverejnila na Facebooku, k incidentu došlo, „keď sprevádzal novinára z holandských novín Het Nederlands Dagblad,“ píše Ukrajinska pravda. Reportér v tom čase dokumentoval zničenie Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorý bol poškodený útokom okupantov.
V priebehu natáčania sa na miesto priblížil „nepriateľský FPV dron, ktorý sa pokúsil zaútočiť na filmový štáb“, uvádza brigáda.
„Dôstojník komunikačného oddelenia 24. brigády Oleh Petrasiuk si včas všimol nepriateľský dron a zostrelil ho svojou puškou. Tým zachránil životy svojich spolubojovníkov aj novinára,“ píše sa vo vyhlásení jednotky.
Podľa zverejneného vyhlásenia sa incident obišiel bez obetí a ukrajinskí vojaci včas zneškodnili hrozbu.