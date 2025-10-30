Pravda Správy Svet VIDEO: Perfektná muška: ukrajinský tlačový hovorca zostrelil ruský dron. Útočil na zahraničných novinárov počas natáčania

Tlačový hovorca Oleh Petrasjuk, dôstojník 24. samostatnej mechanizovanej brigády kráľa Danyla, zostrelil ruský FPV dron, ktorý sa pokúsil zaútočiť na zahraničný filmový štáb v meste Kosťantynivka v Doneckej oblasti.

30.10.2025 12:50
Ukrajinský tlačový hovorca zostrelil ruský útočný dron, ktorý mieril na zahraničný filmový štáb
Zdroj: 24. samostatná mechanizovaná brigáda kráľa Danyla

Podľa videa, ktoré brigáda zverejnila na Facebooku, k incidentu došlo, „keď sprevádzal novinára z holandských novín Het Nederlands Dagblad,“ píše Ukrajinska pravda. Reportér v tom čase dokumentoval zničenie Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorý bol poškodený útokom okupantov.

V priebehu natáčania sa na miesto priblížil „nepriateľský FPV dron, ktorý sa pokúsil zaútočiť na filmový štáb“, uvádza brigáda.

„Dôstojník komunikačného oddelenia 24. brigády Oleh Petrasiuk si včas všimol nepriateľský dron a zostrelil ho svojou puškou. Tým zachránil životy svojich spolubojovníkov aj novinára,“ píše sa vo vyhlásení jednotky.

Podľa zverejneného vyhlásenia sa incident obišiel bez obetí a ukrajinskí vojaci včas zneškodnili hrozbu.

