Afganský útočník z Nemecka bude umiestnený na psychiatriu pre paranoidnú schizofréniu. Hovoril s ním diabol, povedal obhajca

Dvadsaťosemročný neúspešný žiadateľ o azyl z Afganistanu 22. januára v parku Schöntal v Aschaffenburgu zaútočil na skupinu detí z materskej školy. Zabil dvojročného chlapca marockého pôvodu a 41-ročného okoloidúceho, ktorý bol na prechádzke so svojím dieťaťom a snažil sa pomôcť. Ďalších dvoch ľudí – dvojročné dievčatko zo Sýrie a 73-ročného Nemca – útočník zranil. Päťdesiatdeväťročná vychovávateľka si v nastalom chaose zlomila zápästie.
Už krátko po čine vyšetrovatelia našli indície naznačujúce, že Afgánec trpí psychickou poruchou – okrem iného objavili lieky v jeho ubytovni, ktoré však užíval veľmi nepravidelne. Podľa neskôr vypracovaného znaleckého posudku ide o trvalé psychické ochorenie a existuje vysoká pravdepodobnosť, že by muž mohol spáchať ďalšie „mimoriadne agresívne činy“.Čítajte viac Afganec v Nemecku zaútočil nožom na deti v škôlke, hlásia dve obete. Scholz hovorí o terorizme
Afgánec čelil obžalobe z vraždy a pokusu o vraždu, zo zabitia a pokusu o zabitie, ako aj z ublíženia na zdraví. Prokuratúra vylúčila politický či náboženský motív. Vzhľadom na zdravotný stav obžalovaného dnes súd rozhodol, že bude umiestnený na uzavreté oddelenie psychiatrickej nemocnice – na neurčito. Predtým sa za toto riešenie vyslovili v záverečných rečiach obžaloba aj obhajoba. Umiestnenie na psychiatrii sa každoročne prehodnocuje.
Už na začiatku procesu v polovici októbra označil obhajca Jürgen Vongries útok svojho klienta za „čin šialenca“. Podľa neho Afgánec v osudný deň počul v hlave hlasy a samotný čin si pamätá len matne. Obete boli náhodné – prečo si vybral práve skupinu malých detí, zostáva nejasné. „Na túto otázku nebudeme vedieť odpovedať,“ povedal. Jeho klient je podľa neho veľmi chorý muž, ktorý si čin vyčíta. Približne 30 centimetrov dlhý nôž, ktorým útočil, si Afgánec podľa Vongriesa vzal z ubytovne, pretože sa bál, že ho niekto napadne. „Mal v hlave diabla, ktorý s ním veľa hovoril,“ dodal obhajca.
Prípad z Aschaffenburgu výrazne ovplyvnil predvolebnú kampaň pred februárovými predčasnými voľbami v Nemecku. Využila ho protiimigračná strana Alternatíva pre Nemecko (AfD). Predseda konzervatívnej únie CDU/CSU Friedrich Merz v reakcii na útok predstavil takzvaný päťbodový plán, ktorý zahŕňal požiadavku na trvalé kontroly nemeckých hraníc, dôslednejšie deportácie a odmietanie migrantov bez dokladov priamo na hranici – aj v prípade, že majú nárok na medzinárodnú ochranu. CDU/CSU voľby vyhrala, Merz sa začiatkom mája stal kancelárom a jeho minister vnútra Alexander Dobrindt deň po nástupe do funkcie skutočne sprísnil režim na nemeckých pozemných hraniciach.