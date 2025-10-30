Neprešlo ani 24 hodín. Poľské MiGy znova zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom

Minister obrany počas návštevy v Kartuzach uviedol, že k záchytu došlo vo štvrtok ráno, deň po podobnom incidente. „Dnes MiGy-29 zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom, rovnako ako včera,“ povedal Kosiniak-Kamysz. Zdôraznil, že hrozba pre Poľsko prichádza z východu, zo strany Ruskej federácie, a kritizoval politikov, ktorí podľa neho svojimi vyhláseniami proti Nemecku či Ukrajine oslabujú záujmy Poľska.
Vo štvrtok nadránom informovalo poľské operačné velenie o aktivovaní všetkých dostupných vzdušných síl v reakcii na ruské útoky proti cieľom na Ukrajine. Do pohotovosti boli uvedené stíhačky, lietadlo včasného varovania a systémy protivzdušnej obrany i rádiolokačného prieskumu. Operácia sa skončila krátko po desiatej hodine.
Operačné velenie už v stredu potvrdilo, že poľské MiGy-29 zachytili ruské prieskumné lietadlo typu Il-20, ktoré sa pohybovalo v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Baltským morom bez letového plánu a s vypnutým transpondérom. Nebolo zaznamenané narušenie poľského vzdušného priestoru.