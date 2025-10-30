Pravda Správy Svet Neprešlo ani 24 hodín. Poľské MiGy znova zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom

Neprešlo ani 24 hodín. Poľské MiGy znova zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom

Poľské stíhačky MiG-29 vo štvrtok nad Baltským morom zachytili ďalšie ruské prieskumné lietadlo. Oznámil to minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, podľa ktorého ide o pokračovanie opakujúcich sa incidentov v oblasti. Varšavský spravodajca TASR o tom informuje podľa agentúry PAP.

30.10.2025 14:10
debata (17)
NATO je v Pobaltí na frontovej línii hybridnej vojny s Ruskom
Video
Severoatlantická aliancia spustila v januári v Baltskom mori operáciu Baltic Sentry zameranú na ochranu kritickej infraštruktúry, ako sú podmorské káble, ktoré sa môžu byť cieľom ruských útokov. Zdroj: NATO

Minister obrany počas návštevy v Kartuzach uviedol, že k záchytu došlo vo štvrtok ráno, deň po podobnom incidente. „Dnes MiGy-29 zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom, rovnako ako včera,“ povedal Kosiniak-Kamysz. Zdôraznil, že hrozba pre Poľsko prichádza z východu, zo strany Ruskej federácie, a kritizoval politikov, ktorí podľa neho svojimi vyhláseniami proti Nemecku či Ukrajine oslabujú záujmy Poľska.

Ruská hrozba: nórske stíhačky F-35 chránia nebo nad Európou
Video
Nórske stíhačky F-35 za zapojili do ochrany vzdušného priestoru v Poľsku, Holandsku či Belgicku. Zdroj: Nórske ozbrojené sily

Vo štvrtok nadránom informovalo poľské operačné velenie o aktivovaní všetkých dostupných vzdušných síl v reakcii na ruské útoky proti cieľom na Ukrajine. Do pohotovosti boli uvedené stíhačky, lietadlo včasného varovania a systémy protivzdušnej obrany i rádiolokačného prieskumu. Operácia sa skončila krátko po desiatej hodine.

Operačné velenie už v stredu potvrdilo, že poľské MiGy-29 zachytili ruské prieskumné lietadlo typu Il-20, ktoré sa pohybovalo v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Baltským morom bez letového plánu a s vypnutým transpondérom. Nebolo zaznamenané narušenie poľského vzdušného priestoru.

Facebook X.com 17 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Poľsko #Moskva #Rusko #Baltské more #pobaltské štáty
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"