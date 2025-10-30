Nové údery v Gaze. Izraelské lietadlá a tanky opäť útočili, hoci armáda tvrdí, že uplatňuje prímerie

Svedkovia tvrdia, že izraelské lietadlá vykonali desať náletov v oblastiach východne od mesta Chán Júnis na juhu palestínskeho územia. Paľbu z tankov hlásili východne od mesta Gaza na severe enklávy. Palestínske orgány dosiaľ nehlásili žiadne zranenia či úmrtia.
Izraelská armáda podľa svojho vyhlásenia vykonala precízne útoky proti „teroristickej infraštruktúre, ktorá predstavovala hrozbu jednotkám“ v oblastiach naďalej okupovaných Izraelom. Svedkovia uviedli, že nevideli útoky mimo oblastí, ktoré kontroluje izraelská armáda.
Štvrtkové útoky sú podľa Reuters najnovšou skúškou krehkého prímeria medzi Izraelom a Hamasom, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra.Čítajte viac Izraelská armáda zabila v Gaze vyše 100 ľudí, udrela na sklad zbraní. Prímerie podľa nej trvá
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok obvinil Hamas z porušenia prímeria a nariadil armáde okamžité údery na ciele v Pásme Gazy. Útoky si podľa tamojších zdravotníckych orgánov vyžiadali 104 obetí na životoch vrátane 46 detí a 20 žien.
Izrael taktiež tvrdí, že pri streľbe na jeho jednotky v oblasti za tzv. žltou líniou zahynul jeho vojak. Palestínska skupina odmieta obvinenie zo zodpovednosti za tento incident.
Armáda zverejnila zoznam mien 26 militantov, ktorí boli podľa nej terčom tohtotýždňových útokov. Jeden z militantov sa údajne podieľal na útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy.
Mediálny úrad v Gaze kontrolovaný Hamasom vyhlásil, že spomínaný zoznam je súčasťou „systematickej dezinformačnej kampane“ s cieľom zakryť zločiny proti civilistom v Gaze.
Spojené štáty a regionálni sprostredkovatelia prímeria v Pásme Gazy podľa oboznámených zdrojov rýchlo zasiahli, aby obnovili pokoj zbraní.
Hamas odovzdal dve rakvy s ostatkami rukojemníkov
Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že palestínske militantné hnutie Hamas odovzdalo predstaviteľom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) ostatky ďalších dvoch rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Podľa informácií poskytnutých Červeným krížom boli do jeho opatery odovzdané dve rakvy so zosnulými rukojemníkmi a sú na ceste k jednotkám izraelskej armády v Pásme Gazy,“ uviedla armáda a bezpečnostná agentúra vo vyhlásení. MVČK odovzdá telá izraelskej armáde na území palestínskej enklávy, kde sa podľa spravodajského portálu The Times of Israel uskutoční krátky obrad vedený vojenským rabínom. Armáda následne prevezie ostatky do Izraela na identifikáciu.
Vracanie tiel rukojemníkov Izraelu vytvorilo napätie počas krehkého prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra, keďže Hamas mal ostatky 28 rukojemníkov odovzdať do 72 hodín od pozastavenia bojov. Telá však odovzdáva postupne, čo odôvodňuje tým, že niektoré ostatky nevie lokalizovať.
Palestínske hnutie v pondelok podľa Izraela odovzdalo časť ostatkov rukojemníka, ktorých väčšinu izraelská armáda získala ešte v decembri 2023. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu následne obvinil Hamas z porušenia prímeria a nariadil armáde útoky na Pásmo Gazy, ktoré si vyžiadali viac ako 100 obetí. Izraelská armáda v stredu oznámila, že od 10.00 h miestneho času (09.00 h SEČ) začala opäť uplatňovať prímerie. Palestínski obyvatelia a svedkovia avšak aj vo štvrtok hlásili izraelské útoky na juhu enklávy.
Lipavský v Izraeli: Udržateľný mier je možný, len ak sa Hamas odzbrojí
Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský je na dvojdňovej návšteve Izraela. Vo štvrtok sa stretol so svojím rezortným partnerom Gideonom Saarom, s ktorým hovorili o bezpečnosti, spolupráci a obnove Pásma Gazy. Vo funkcii šéfa českej diplomacie je v Izraeli po tretíkrát, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Udržateľný pokoj zbraní je možný len vtedy, ak Hamas vráti telá rukojemníkov a odzbrojí sa,“ napísal Lipavský na sociálnej sieti X. Saar s českým ministrom hovoril podľa svojich slov aj o tom, ako Palestínska samospráva naďalej vypláca palestínskym útočníkom alebo ich pozostalým peniaze.
Dodal, že Izrael si váži podporu Česka. Lipavskému sa poďakoval za osobné priateľstvo a zaželal mu mnoho úspechov v budúcnosti.
Lipavský počas svojho pôsobenia vo funkcii šéfa českej diplomacie Izrael výrazne podporoval. Opakovane sa vyslovil proti návrhu na pozastavenie asociačnej dohody EÚ s Izraelom či na sankcionovanie členov izraelskej vlády zo strany Európskej únie. Stal sa terčom kritiky mimovládnych organizácií, že Česko Izrael podporuje bezpodmienečne vrátane jeho krokov spôsobujúcich utrpenie civilistov v Gaze, čo kritizoval aj český prezident Petr Pavel. Lipavský to vyvracal tvrdením, že česká podpora Izraela neznamená podporu všetkých krokov vlády Benjamina Netanjahua.