Orbán: Maďarská vláda rozhodla, 14. dôchodok bude

Šéf úradu vlády Gergely Gulyás na štvrtkovej rannej tlačovej konferencii povedal, že „skúmajú možnosť, ako vtesnať 14. mesačný dôchodok do rozpočtového rámca“. Dodal, že kabinet by 14. dôchodok rád zaviedol, ale zatiaľ nebolo prijaté žiadne príslušné vládne rozhodnutie.
Orbán v príspevku na sociálnej sieti v stredu odkázal, že kým bude on vládnuť, starší ľudia budú v bezpečí. Reagoval na vyjadrenia mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA, ktorá tvrdí, že je potrebné zreformovať podľa nej neudržateľný dôchodkový systém. „Nielenže chránime dôchodky, ale ich aj neustále zvyšujeme,“ napísal Orbán v utorok večer na svojom účte na Facebooku.
„Ľavica zrušila 13. dôchodok, my sme ho vrátili. Teraz, ak sa dostanú (TISZA) k moci, chystajú brutálne zníženie dôchodkov – ale my to nedovolíme! Pokiaľ tu budem ja, starší ľudia sa môžu cítiť v bezpečí!“ podčiarkol Orbán.
Za uplynulých 15 rokov sa priemerný dôchodok v Maďarsku zvýšil z približne 100.000 forintov (257 eur) mesačne na takmer 250.000 (644 eur), uviedol vo februári Gulyás.