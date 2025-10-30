Kráľ Karol III. sa rozhodol zbaviť svojho brata Andrewa zvyšných pôct aj sídla

Kráľovský palác uviedol, že Andrew bude známy ako Andrew Mountbatten Windsor, nie ako princ, a že sa zo svojej rezidencie Kráľovská lóža (Royal Lodge) pri Windsorskom hrade presťahuje do „súkromného ubytovania“ vo východnom Anglicku. Na presťahovanie mu teraz bola doručená formálna výzva.
Na palác silnel tlak, aby princa vysťahoval z kráľovskej rezidencie po tom, čo sa začiatkom tohto mesiaca vzdal titulu vojvoda z Yorku. Britský panovník však zašiel ešte ďalej a zbavil ho aj titulu princa, ktorý mal od narodenia ako dieťa kráľovnej Alžbety II.
„Tieto odsúdenia sú považované za nevyhnutné, aj napriek skutočnosti, že obvinenia proti nemu vznesené naďalej popiera,“ uviedol palác na adresu Andrewa. „Ich Veličenstvá chcú dať jasne najavo, že ich myšlienky a najhlbšia sústrasť sú a zostanú s obeťami a preživšími všetkých foriem zneužívania,“ dodal palác.
Andrew upadol do nemilosti kvôli väzbám na amerického finančníka a sexuálneho delikventa Epsteina, ktorý bol v roku 2019 nájdený mŕtvy vo väzení, kde čakal na súd v súvislosti s obvineniami zo sexuálnych zločinov. Mladšieho brata kráľa Karola obvinila zo sexuálneho násilia jedna z Epsteinových obetí, Virginie Robertsová Giuffreová.
Odhalenie o Andrewových vzťahoch s Epsteinom v poslednom čase pribudlo s blížiacim sa vydaním posmrtných pamätí Giuffreovej, z ktorých tlač zverejnila ukážky. Žena opísala, že s princom aj s Epsteinom mala vo svojich 17 rokoch vynútený pohlavný styk.
Giuffreová, ktorá v apríli spáchala samovraždu, podala v roku 2021 na princa žalobu. Všetky obvinenia, ktoré proti nemu kvôli jeho spojeniu s Epsteinom padli, Andrew popiera. Súdu sa vyhol tým, že žene zaplatil odškodné vo výške niekoľko miliónov dolárov. Už v roku 2019 sa Andrew kvôli svojim škandálom stiahol z verejného života a o tri roky neskôr vrátil tiež všetky vymenovania do čestných vojenských a charitatívnych pozícií.
Kritike kvôli väzbám na Epsteina čelí okrem iného aj súčasný americký prezident Donald Trump, ktorého administratíva napriek sľúbenej transparentnosti nie je ochotná zverejniť ďalšie dokumenty z Epsteinovho vyšetrovania.