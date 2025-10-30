Lietadlo americkej spoločnosti JetBlue muselo pre problémy pristáť v Tampe, niekoľko cestujúcich je zranených

Spoločnosť bezprostredne neuviedla, koľko ľudí bolo zranených. FAA incident vyšetruje.
Lietadlo Airbus 320, ktoré odletelo z medzinárodného letiska v Cancúne v Mexiku a smerovalo na medzinárodné letisko Newark Liberty v New Jersey, pristálo okolo 14:19 miestneho času (19:19 SEČ) v Tampe na Floride.
Aerolinky JetBlue uviedli, že lietadlo zaznamenalo pokles výšky. Po pristátí zdravotníci vyšetrili cestujúcich a členov posádky, a tí, ktorí potrebovali ďalšiu starostlivosť, boli prevezení do miestnej nemocnice. Lietadlo bolo zatiaľ vyradené z prevádzky, aby mohlo byť skontrolované.
Letecká spoločnosť uviedla, že povedie vyšetrovanie, aby zistila príčinu problému.