Lietadlo americkej spoločnosti JetBlue muselo pre problémy pristáť v Tampe, niekoľko cestujúcich je zranených

Let americkej spoločnosti JetBlue Airways, ktorý dnes letel z mexického letoviska Cancún do New Jersey, bol odklonený do Tampy na Floride pre problémy s riadením letu, ktoré viedli k zraneniu niekoľkých cestujúcich. Oznámila to agentúra Reuters s odvolaním sa na Federálny úrad pre letectvo (FAA) a leteckú spoločnosť.

30.10.2025 23:41
Spoločnosť bezprostredne neuviedla, koľko ľudí bolo zranených. FAA incident vyšetruje.

Lietadlo Airbus 320, ktoré odletelo z medzinárodného letiska v Cancúne v Mexiku a smerovalo na medzinárodné letisko Newark Liberty v New Jersey, pristálo okolo 14:19 miestneho času (19:19 SEČ) v Tampe na Floride.

Aerolinky JetBlue uviedli, že lietadlo zaznamenalo pokles výšky. Po pristátí zdravotníci vyšetrili cestujúcich a členov posádky, a tí, ktorí potrebovali ďalšiu starostlivosť, boli prevezení do miestnej nemocnice. Lietadlo bolo zatiaľ vyradené z prevádzky, aby mohlo byť skontrolované.

Letecká spoločnosť uviedla, že povedie vyšetrovanie, aby zistila príčinu problému.

