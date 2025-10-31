ONLINE: Ukrajinskí mladíci po otvorení hraníc zaplavili Európu. Sumy sa stali terčom ruského útoku

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 346 dní
6:00 Príchod veľkého množstva mladých Ukrajincov v poslednom čase zaznamenalo Nemecko. Hovorca nemeckého vnútra v polovici októbra uviedol, že „zrušenie zákazu vycestovania (z Ukrajiny) viedlo v Nemecku u skupiny ukrajinských mužov medzi 18 a 22 rokmi k nárastu počtu žiadostí o ochranu… a to zo zhruba 100 za týždeň pred tým, ako toto ustanovenie nadobudlo účinnosť, na súčasných asi 1000 týždenne“.
Jürgen Hardt, vysokopostavený člen vládnej kresťanskodemokratickej CDU tento týždeň serveru Politico povedal, že „nemáme záujem na tom, aby mladí ukrajinskí muži trávili čas v Nemecku namiesto toho, aby bránili svoju vlasť“. Rastúce počty mladých Ukrajincov v tejto krajine je podľa neho trend, ktorému sa treba venovať.
Od konca augusta, keď ukrajinská vláda zmiernila pravidlá pre odchody mladých mužov z Ukrajiny, prekročilo hranicu s Poľskom skoro 99 000 mladíkov vo veku od 18 do 22 rokov. Na svojej internetovej stránke o tom s odvolaním sa na štatistiky poľskej pohraničnej stráže píše denník Rzeczpospolita.
Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z krajiny nesmeli odchádzať muži vo veku od 18 do 60 rokov, vrátane tých, ktorí nedostali povolávací rozkaz. Tento rok v lete vláda tieto pravidlá zmenila s odôvodnením, že chce mladým mužom umožniť získať vzdelanie v zahraničí, ktoré po návrate do vlasti môžu využiť na jej prospech.
Branná povinnosť bola vlani na Ukrajine znížená z 27 na 25 rokov. Po vpáde ruských vojsk úrady napadnutej krajiny mobilizovali mužov podliehajúcich brannej povinnosti vo veku od 27 do 60 rokov. Západní spojenci Ukrajiny sa obávajú, že nové predpisy týkajúce sa výjazdov mladých Ukrajincov ešte prehĺbia personálne nedostatky v ukrajinskej armáde.
Podľa poľskej pohraničnej stráže od januára do konca augusta ukrajinsko-poľskú hranicu prekročilo 45 300 mužov vo veku 18 až 22 rokov, počas septembra a októbra ich bolo 98 500, uviedla Rzeczpospolita. „Je to hlavná cesta pre útek z krajiny,“ napísal tiež poľský list.
Poľská krajne pravicová strana Konfederácia podľa Politika zašla ešte ďalej, keď vo vyhlásení uviedla, že „Poľsko nemôže byť útočiskom pre tisícky mladých mužov, ktorí by mali brániť svoju vlasť, a zaťažujú poľských daňových poplatníkov nákladmi na svoju dezerciu“.
5:55 Najmenej dvoch ranených si počas noci vyžiadal nálet ruských dronov na mesto Sumy na severovýchode Ukrajiny, uviedol šéf oblastnej správy Oleh Hryhorov a tiež úradujúci starosta mesta Artem Kobzar s tým, že počet zranených sa ešte spresňuje. Na sociálnych sieťach sa medzičasom podľa serveru BBC News objavili informácie o štyroch zranených. Náletom ukrajinských dronov počas noci čelili ruské mestá.
Na mesto, ktoré je správnym strediskom Sumskej oblasti, zaútočilo počas jedinej hodiny desať ruských dronov, ktoré sa zamerali na civilnú infraštruktúru. Drony zasiahli deväťpodlažnú budovu a dvojpodlažný obytný dom v rôznych častiach mesta, napísal Hryhorov na sociálnej sieti Telegram. Zranenia podľa neho utrpelo maloleté dievča a staršia žena z obytného domu, zdravotníci ich ošetrili na mieste.
Hryhorov varoval obyvateľov, aby zostali v krytoch, pretože hrozia ďalšie útoky. V zasiahnutej výškovej budove vypukol požiar, informujú médiá.
O poškodení teplárne v ruskom meste Orjol pri nálete dronov informoval na sociálnej sieti tamojší gubernátor Andrej Klyčkov, podľa ktorého sa nálet obišiel bez obetí a požiarov. Súčasne varoval, že zverejňovanie záberov ilustrujúcich fungovanie protivzdušnej obrany a spôsobené škody napomáha nepriateľovi. Ale aj tak sa na internet dostali zábery z útoku na tepláreň. Ukrajinské drony napadli tiež bližšie nespresnený objekt infraštruktúry pri meste Vladimir, oznámil gubernátor Alexander Avdejev. Spravodajský kanál Astra zverejnil zábery požiaru tamojšej rozvodne.
Ruské ministerstvo obrany medzitým informovalo o zničení 14 ukrajinských dronov nad Voronežskou, Belgorodskou, Kurskou, Kalužskou a Tulskou oblasťou. O prípadných škodách sa nezmienilo.