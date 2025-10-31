Lotyšský parlament odhlasoval odstúpenie od Istanbulského dohovoru

V stredu večer pred parlamentom v Rige protestovalo proti odstúpeniu od dohovoru podľa polície približne 5 000 ľudí na jednej z najväčších demonštrácií v pobaltskej krajine v posledných rokoch.
Dohovor Rady Európy, ktorý Lotyšsko ratifikovalo v roku 2023, vyžaduje, aby signatárske strany vypracovali zákony a politiky zamerané na skoncovanie s násilím páchaným na ženách a s domácim násilím, pripomenula agentúra AFP.
Istanbulský dohovor, ktorý Rada Európy vypracovala v roku 2011, doteraz ratifikovalo 37 krajín, podpísalo ho 45 štátov. Slovensko ho podpísalo v roku 2011, ale odmietlo ratifikovať uznesením Národnej rady SR v roku 2020. Česká republika ho podpísala v roku 2016, doteraz ju ale neratifikovala.
Ultrakonzervatívne skupiny a politické strany v celej Európe však dohovor v posledných rokoch kritizovali s argumentom, že propaguje „rodovú ideológiu“, povzbudzuje k sexuálnym experimentom a poškodzuje deti, napísala agentúra AP.
Lotyšskí odporcovia dohovoru tvrdia, že zavádza definíciu pohlavia, ktorá ide nad rámec biologického pohlavia ako sociálny konštruktér. Tvrdia, že existujúce vnútroštátne zákony sú dostatočné na riešenie rodovo podmieneného násilia, poznamenala agentúra Reuters.
Lotyšskí zákonodarcovia odhlasovali odstúpenie od dohovoru väčšinou 56 hlasov, proti bolo 32 a dvaja poslanci sa zdržali hlasovania.
Za odstúpenie hlasovali pravicové opozičné strany, ako aj zástupcovia Zväzu zelených a poľnohospodárov, ktorý je jedným z troch zoskupení vládnej koalície vedenej stredopravicovou premiérkou Evikou Siliňovou. Ostatné dve vládne strany sa zasadzovali za zachovanie dohovoru.
Ak prezident republiky toto rozhodnutie schváli, Lotyšsko sa stane prvým členským štátom Európskej únie, ktorý od dohovoru odstúpi, varovala tento týždeň Saara-Sofia Sirénová, zvláštna zástupkyňa úradujúceho predsedu OBSE pre rodové otázky. Rigu vyzvala na rešpektovanie jej medzinárodných záväzkov, napísala agentúra AFP. Pripomenula, že lotyšská pravica tiež stojí za nedávno navrhnutou novelou zákona o potratoch, ktorá by obmedzila prístup k potratom v pobaltskej krajine.
Spojenie síl opozície a zákonodarcov z vládnej strany pri podpore odstúpenia od dohovoru zdôrazňuje trhliny vo vládnej koalícii pred budúcoročnými parlamentnými voľbami, ktoré sa majú konať na jeseň budúceho roka, napísala AP.
Po hlasovaní v parlamente sa očakáva, že prezident Edgars Rinkévičs príslušný zákon preskúma. Šéf štátu má viacero možností, vrátane vrátenia zákona parlamentu alebo za určitých okolností by mohol pristúpiť k spusteniu referenda, dodala AP.
Lotyšsko je na ceste stať sa po Turecku druhou krajinou, ktorá od dohovoru odstúpila, čo sa v roku 2021 stretlo s ostrou kritikou Európskej komisie, napísal Reuters.