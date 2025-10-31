Hamas odovzdal Červenému krížu dve rakvy s telami rukojemníkov, Izrael ich identifikoval

Vo vyhlásení úradu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua sa uvádza, že rodiny zosnulých mužov boli po „ukončení identifikačného procesu Národným inštitútom súdneho lekárstva“ informované, že telá ich blízkych boli vrátené do Izraela.
Oboch rukojemníkov zajal Hamas 7. októbra 2023, počas útoku na Izrael, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy.
Barucha uniesli z kibucu Beeri do Gazy a zahynul počas neúspešnej záchrannej operácie izraelskej armády. V tom čase mal 25 rokov. Kupera, ktorý mal v čase únosu 84 rokov, uniesli spolu s jeho manželkou Nourit z ich domu v kibuci Nir Oz. Izrael o jeho smrti v zajatí informoval ešte v júni 2024.
Vracanie tiel rukojemníkov Izraelu vytvorilo napätie počas krehkého prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra, keďže Hamas mal ostatky 28 rukojemníkov odovzdať do 72 hodín od pozastavenia bojov. Telá však odovzdáva postupne, čo odôvodňuje tým, že niektoré ostatky nevie lokalizovať.Čítajte viac Nové údery v Gaze. Izraelské lietadlá a tanky opäť útočili, hoci armáda tvrdí, že uplatňuje prímerie
Palestínske hnutie v pondelok podľa Izraela odovzdalo časť ostatkov rukojemníka, ktorých väčšinu izraelská armáda získala ešte v decembri 2023. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu následne obvinil Hamas z porušenia prímeria a nariadil armáde útoky na Pásmo Gazy, ktoré si vyžiadali viac ako 100 obetí. Izraelská armáda v stredu oznámila, že od 10.00 h miestneho času (09.00 h SEČ) začala opäť uplatňovať prímerie. Palestínski obyvatelia a svedkovia avšak aj vo štvrtok hlásili izraelské útoky na juhu enklávy.Čítajte viac Prepustení teroristi v luxuse: Hamas získal za rukojemníkov pobyt v päťhviezdičkovom hoteli v Káhire