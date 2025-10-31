Hurikán Melissa zdevastoval Karibik, zomreli desiatky ľudí. Jamajka a Haiti sú v troskách, Kuba vďaka evakuácii nehlási žiadne obete

Hurikán Melissa udrel na Jamajke v utorok, pričom ostrov zasiahol ako búrka najvyššej, piatej kategórie. Sprevádzal ho vietor s rýchlosťou až 295 kilometrov za hodinu. Podľa agentúry AFP išlo o najsilnejší hurikán, aký karibský ostrov postihol za 90 rokov. Dažde, ktoré priniesol, spôsobili rozsiahle záplavy, pričom viac ako pol milióna ľudí zostalo bez elektriny. Na Jamajke s takmer tromi miliónmi obyvateľov búrka poničila aj najmenej štyri nemocnice.
Prevádzku kvôli hurikánu na Jamajke prerušili všetky letiská, ktoré sa vo štvrtok otvorili, rovnako ako hlavný prístav. Do krajiny už začala prúdiť humanitárna pomoc zo Spojených štátov či Británie. Desiatky ciest však zostávajú zablokované popadaným drevom či zničeným elektrickým vedením, s odpratávaním pomáha armáda.
V súvislosti s hurikánom Melissa zahynulo na susednom Haiti najmenej 30 ľudí, väčšinou na juhozápade. Krajina, ktorá sa potýka s hlbokou ekonomickou i politickou krízou a násilnosťami gangov, nebola hurikánom zasiahnutá priamo, ale priniesol tam silné dažde a záplavy.
Z Kuby, ktorú živel zasiahol na juhovýchode, sú hlásené rozsiahle škody. Miestne úrady preventívne evakuovali na 750 000 ľudí, vďaka čomu nehlásia žiadne obete. Silný vietor poškodil aj telekomunikačné spojenie. Záplavy spôsobil hurikán aj na Bahamách či v Dominikánskej republike. Nad ránom bol hurikán Melissa, ktorý postupne slabne, západne od Bermúd. Zasiahnuť by ich však nemal.