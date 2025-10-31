Muža v parku pochovali v jame. Arménsky reštaurátor si objednal vraždu. Spoznal svoj trest

Obaja muži vinu odmietajú, rovnako popierajú aj to, že spoločne plánovali ďalšiu vraždu. Zvyšných obžalovaných – Ukrajinca Romana Osypčuka a Čecha Jiřího Seltenreicha – potrestal súd 15 a šesť rokov za mrežami.
Senát pražského mestského súdu úplne vyhovel návrhu trestov, ktoré žiadala prokurátorka. Súčasťou trestu pre Osypčuka je vyhostenie z ČR na neurčitý čas a Seltenreichovo protidrogové ústavné liečenie. Svoboda a Fedorov majú spoločne uhradiť pozostalým po zavraždenom mužovi celkovo šesť miliónov korún.
Fedorov podľa rozsudku zavraždil Svobodovho rivala 4. mája 2023 v lesoparku Vidoule v pražských Jinoniciach. Zjednal si ho k tomu Svoboda za finančnú odmenu. Do nočného parku Fedorov obeť vylákal s pomocou mladej ženy. S recidivistom Seltenreichom muža spútal, vydávali sa pri tom za policajtov. Keď Seltenreich odišiel s autom prepadnutého preč, Fedorov Arména odtiahol k vopred pripravenej jame, hodil ho do nej a zahrnul ho zeminou.
Obžaloba pôvodne uvádzala, že Fedorov obeť pochoval zaživa a že muž v zasypanej diere zomrel až po niekoľkých minútach. Od tohto tvrdenia ale musel súd ustúpiť na základe záveru znalca, podľa ktorého je možné aj to, že sa muž udusil už predtým kvôli páske nalepenej cez nos aj ústa.
Podmienky pre spáchanie druhej vraždy vytvárali podľa rozsudku Svoboda, Fedorov a Osypčuk v novembri a decembri 2023. Obeť chceli vylákať na Slapy, a to – rovnako ako v prvom prípade – za pomoci ženy, ktorá v kauze vystupuje ako svedkyňa. S mužom si síce dala schôdzku, ten ale prišiel so svojím bratom, čo mu zrejme zachránilo život. Tri týždne potom zadržali Svobodu a Fedorovova policajti. Tridsaťjedenročný Osypčuk, ktorý vinu tiež popiera, bol do tohto roka na úteku.
Štyridsaťtriročný podnikateľ Svoboda žije v ČR vyše desať rokov a má české občianstvo. Obžalobu označil za špekuláciu, niektorých svedkov za klamárov, pri hlavnom líčení urážal prokurátorku. Poprel, že by bol mafiánom či členom organizovanej skupiny. Odmietol, že na zmenu svojho pôvodného mena na české mal iný dôvod ako ľahšie rokovania s miestnymi úradmi. Ohradil sa tiež proti informáciám, že je majetný a vlastní päť reštaurácií, čo však predtým sám uviedol do policajného protokolu.
Rovnako 35-ročný Fedorov má české občianstvo, v Susednom Česku žije dlhodobo. Pripustil, že na mieste vraždy bol, Arména ale podľa vlastnej verzie udalosti v poriadku odovzdal mužovi menom Michail a odišiel. Tvrdí, že Michaila už odvtedy nikdy nevidel a že Svoboda s vecou nemá nič spoločné. Štyridsaťdvaročný Seltenreich sa priznal k tomu, že Fedorovovi pri prepade Arména pomáhal. Seltenreich má tri desiatky záznamov v registri trestov, okrem iného za krádeže alebo drogovú činnosť. Súd ho tentoraz potrestal za lúpež, vydieranie a neoprávnené opatrenia platobnej karty.