Svet chce mier, len Európa stále túži po vojne, tvrdí Orbán

Na druhej strane však podľa maďarského premiéra Európa chce naďalej financovať vojnu na Ukrajine, hoci každý, kto verí, že v tejto vojne sa dá dosiahnuť víťazstvo na fronte, sa podľa neho mýli.
Orbán podotkol, že sa veľmi zlepšila situácia v otázke mobilizovania „tábora zástancov mieru“, pretože podľa jeho názoru vojnu chce už iba Európa a samozrejme Ukrajina, ktorá však vedie vlasteneckú vojnu. „Ich postoj je pochopiteľný, hoci je to pre nás mimoriadne nepriaznivý vývoj,“ dodal.Čítajte viac Putin zlomil Trumpovu trpezlivosť. Prečo summit v Budapešti krachol?
Podľa maďarského premiéra svetové veľmoci zavádzajú nové zbraňové systémy, svet je viditeľne na začiatku špirály pretekov v zbrojení. Orbán označil za nebezpečné vyhlásenia, aké napríklad urobila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej Európska únia musí byť do piatich rokov pripravená na vojnu.
Európski lídri si podľa jeho slov neuvedomujú, že sa zahrávajú s ohňom. „Európa sa dnes opojene potáca smerom k situácii, ktorá predstavuje čoraz bezprostrednejšiu hrozbu vojny. V tejto situácii musíme veľmi vedome stáť nohami na zemi a zostať na strane mieru. Musíme zreteľne deklarovať, že sa vyhneme každému malému rozhodnutiu, aby sme sa napokon neocitli uprostred ďalšej vojny,“ podčiarkol Orbán a dodal, že preto je pre budúcnosť Maďarska kľúčové, aby krajina mala protivojnovú vládu.
Orbán pocestuje do Washingtonu
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa budúci víkend stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone, kam s ním pocestuje početná delegácia. Orbán to potvrdil v piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Maďarský ministerský predseda uviedol, že jedným z hlavných prvkov schôdzky bude mier na Ukrajine a otázky hospodárskej spolupráce, o ktorej Budapešť s Washingtonom rokuje už dlhšiu dobu.
„Ak to tam nepokazíme, potom možno pripravíme aj dohodu o americko-maďarskej hospodárskej spolupráci,“ poznamenal Orbán.
Moderátor rozhovoru naznačil, že maďarsko-americké vzťahy sú do istej miery zatienené energetickou otázkou, pretože USA vyvíjajú nátlak na Maďarsko, aby sa zbavilo závislosti na ruských zdrojoch energie. Premiér Orbán zdôraznil, že najdôležitejšie sú bilaterálne vzťahy. Zopakoval známy argument svojej vlády, že Maďarsko je vnútrozemská krajina, ktorá je viazaná k súčasným dodávateľským trasám dovozu z Ruska.
Orbán k ceste do Washingtonu dodal, že plánujú kompletné prehodnotenie a prestavbu americko-maďarských vzťahov.Čítajte viac Belgicko zmizne: Medvedev hrozí Bruselu novou zbraňou "súdneho dňa". Reaguje na slová o vymazaní Moskvy