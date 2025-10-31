Pravda Správy Svet Mesto, ktoré odmieta padnúť: Kupjansk je opäť v ohni, Rusi ho devastujú druhýkrát. Obyvatelia hovoria o návrate nočnej mory

Zničené deväťposchodové panelové domy, ktoré dotvárajú panorámu Kupjanska na severovýchode Ukrajiny, dnes pôsobia ako čierne sviečky, spomína Vitalij Bardas. Logistický uzol, ktorý Rusi obsadili v roku 2022 počas prvých dní invázie na Ukrajinu a ktorý ukrajinská armáda o niekoľko mesiacov neskôr oslobodila počas protiofenzívy, sa opäť ocitol v hľadáčiku Moskvy, uviedla agentúra AFP.

31.10.2025 12:00
Ukrajinská armáda pripustila, že ruskí vojaci v civilnom oblečení prenikli do mesta zo severu. Rusko tvrdí, že Kupjansk je obkľúčený.

Miestni obyvatelia ako Bardas – päťdesiatročný zamestnanec mestských služieb, ktorý momentálne žije v evakuačnom centre – sa obávajú, čo sa stane, ak mesto opäť padne do ruských rúk.

Rusi sa cez plynové potrubie snažia dostať do Kupjanska
Rovnako ako na iných miestach, ktoré Rusi obsadili, aj tu vyhľadávali civilistov podozrivých z podpory Kyjeva a mučili ich, vyplýva zo svedectiev zozbieraných organizáciami na ochranu ľudských práv a ukrajinskými úradmi.

„Hľadali tých, ktorí bojovali v roku 2014, naozaj sa snažili,“ rozpráva Bardas, ktorý počas sedemmesačnej ruskej okupácie zostal v Kupjansku. „Bili ich. Počul som to, viem to. Mal som tam niekoľko kamarátov. Ani na to nechcem myslieť,“ hovorí muž so strachom v očiach.

Ukrajina znovu ovládla Kupjansk počas protiofenzívy na jeseň 2022, čím zahanbila Rusko a získala si obdiv západných spojencov. O tri roky neskôr sú však Rusi opäť pri bránach mesta.

„Nemyslel som si, že oň opäť prídeme,“ povedal Bardas. Do začiatku októbra bol jedným z približne 760 civilistov, ktorí prežívali v ruinách mesta. V Kupjansku žil celý život, no má problém si vybaviť, aké to bolo pred ruskou okupáciou. „Po troch rokoch je ťažké si spomenúť. Väčšinou sa mi teraz vybavujú len zlé veci,“ dodal.

Ukrajinka odkazuje Rusom: Donbas bude vždy náš
Kvôli blížiacej sa ruskej armáde a jej smrtiacim dronom, ktoré je ťažké odhaliť a rušiť, pretože lietajú pomocou optických vlákien, si zbalil veci a odišiel. Ruské drony vytvorili pri fronte zónu smrti, ktorá zasahuje 15 kilometrov do hĺbky ukrajinského územia. Bardasa z mesta odviezol jeho sused. Cestovali cez polia, pretože to bolo bezpečnejšie než po cestách, kde by sa mohli stať cieľom dronového útoku. V Kupjansku už nefunguje mobilné spojenie a Bardas nevie, čo sa so susedom stalo.

Neďaleko Kupjanska vojak menom Vadym bojoval s nervozitou, keď sa pripravoval prekonať zónu smrti, aby doručil zásoby jednotkám na fronte. Priznal, že ku každej misii pristupuje, akoby mala byť jeho posledná. Ruky sa mu triasli.

Kupjansk má pre Rusko strategický aj symbolický význam. „Ak ho obsadia, bude to pre nich logistické centrum,“ povedal ukrajinský operátor dronu menom Dandy. „Je to pre nich aj politický cieľ, pretože už bol okupovaný. Teraz potrebujú ukázať nejaké víťazstvo,“ tvrdí Dandy.

Na ukrajinskom veliteľskom stanovišti mimo bojovej zóny sa na veľkých monitoroch zobrazujú zábery z dronov, ktoré krúžia nad mestom, z ktorého zostali len dymiace trosky.

„Tam! Rus!,“ zakričal jeden z dôstojníkov. Ruský vojak si všimol nebezpečenstvo, pozrel sa hore a začal nemotorne pobehovať v kríkoch. Na monitore sa objavila ohnivá guľa. Vojaci sledovali, ako sa muž zvíja na zemi, kým nepodľahol zraneniam a zostal nehybne ležať.

Päťdesiatročná Natalija Gusevová sa tiež obáva možného návratu Rusov. V auguste 2022 sa presťahovala do Poľska, no len čo ukrajinské sily o niekoľko týždňov neskôr oslobodili oblasti okolo Kupjanska, ponáhľala sa späť. Jej syn slúži v ukrajinskej armáde. Jeho vojenský diplom zakopala na záhrade, aby ho nikto nenašiel.

Od Rostova po Kamčatku: partizáni ničia komunikačné prostriedky hlboko na ruskom území
„Ale už som zabudla, kde presne je,“ priznala žena, ktorá teraz žije v obci Borivske, asi 20 kilometrov západne od Kupjanska. Keď si pri provizórnom pouličnom stánku kupovala kapustu, predavač sa zapojil do rozhovoru a vrátil sa k možnosti, že by tieto miesta opäť ovládlo Rusko. „Raz to stačilo viac než dosť,“ vyhlásil.

Gusevová síce verí, že Ukrajina by v prípade potreby dokázala Kupjansk znovu oslobodiť, no má dosť života v strachu. „Je načase, aby sa vrátili domov,“ hovorí o ruských vojakoch.

