Žena vyhrala v lotérii slušný balík peňazí s číslami, ktoré jej vygeneroval ChatGPT

„Powerball hrávam len vtedy, keď je jackpot vysoký, a keď presiahol miliardu dolárov, kúpila som si žreb. Požiadala som ChatGPT, aby mi vygeneroval čísla pre Powerball, a tie som potom použila na svoj žreb,“ povedala Carveyová. Výhru chce použiť na splatenie hypotéky a zvyšok si odložiť.Čítajte viac Výherca 120 miliónov eur v lotérii Eurojackpot sa prihlásil po dvoch týždňoch
Nie je to po prvý raz, čo si výherca lotérie nechal vybrať čísla pomocou umelej inteligencie. Carrie Edwardsová zo štátu Virgínia použila ChatGPT na vygenerovanie čísel pre žrebovanie Virginia Lotto. Vyhrala 150-tisíc dolárov (približne 138-tisíc eur), pričom celú výhru darovala na charitu.