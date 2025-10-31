Pravda Správy Svet Žena vyhrala v lotérii slušný balík peňazí s číslami, ktoré jej vygeneroval ChatGPT

Tammy Carveyová z amerického štátu Michigan v lotérii Michigan Lottery vyhrala 100-tisíc dolárov (približne 92-tisíc eur) v hre Powerball s číslami, ktoré jej vygeneroval ChatGPT. Informuje o tom portál People.

31.10.2025 12:22
„Powerball hrávam len vtedy, keď je jackpot vysoký, a keď presiahol miliardu dolárov, kúpila som si žreb. Požiadala som ChatGPT, aby mi vygeneroval čísla pre Powerball, a tie som potom použila na svoj žreb,“ povedala Carveyová. Výhru chce použiť na splatenie hypotéky a zvyšok si odložiť.

Nie je to po prvý raz, čo si výherca lotérie nechal vybrať čísla pomocou umelej inteligencie. Carrie Edwardsová zo štátu Virgínia použila ChatGPT na vygenerovanie čísel pre žrebovanie Virginia Lotto. Vyhrala 150-tisíc dolárov (približne 138-tisíc eur), pričom celú výhru darovala na charitu.

