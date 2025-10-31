Poľská armáda ukončila pátranie po troskách dronov zo septembrového incidentu

Rozhodnutie prijal vo štvrtok veliteľ operačných síl generál Maciej Klisz a znamená to ukončenie misie, na ktorej sa zúčastňovalo približne 150 vojakov z lubelského útvaru síl teritoriálnej obrany. Pátranie môže byť obnovené v prípade, že sa objavia nové informácie napríklad po ďalšej analýze dostupných údajov.
Počas nočného útoku Ruska na Ukrajinu 9. a 10. septembra bol narušený aj poľský vzdušný priestor. Náčelník generálneho štábu generál Wieslaw Kukula vtedy uviedol, že na územie Poľska vletelo 21 dronov. Drony, ktoré predstavovali bezprostrednú hrozbu, zostrelilo poľské a spojenecké letectvo. Išlo o prvý prípad v modernej histórii Poľska, keď poľské stíhačky F-16 a holandské F-35 použili ostrú muníciu v poľskom vzdušnom priestore. Pri zásahu bol v dedine Wyryki-Wola poškodený dom.
V nasledujúcich dňoch a týždňoch boli v rôznych častiach krajiny nájdené trosky zostrelených alebo havarovaných dronov, najmä v Lublinskom, Mazovskom, Svätokrižskom, Lodžskom a Varmijsko-mazurskom vojvodstve. Do pátrania boli zapojení aj príslušníci síl domobrany, ktorí prehľadávali oblasti, kde mohli trosky dopadnúť.