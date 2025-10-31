Pravda Správy Svet Poľská armáda ukončila pátranie po troskách dronov zo septembrového incidentu

Poľská armáda ukončila pátranie po troskách dronov zo septembrového incidentu

Poľské operačné velenie pozemných síl zastavilo pátranie po troskách dronov, ktoré sa mohli zrútiť na územie Poľska počas nočného útoku ruských bezpilotných lietadiel z 9. na 10. septembra. O rozhodnutí informoval v piatok hovorca operačného velenia podplukovník Jacek Goryszewski. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PA.

31.10.2025 12:49
Toto tu ešte nebolo - Poľsko zostrelilo ruské drony
Video
Zdroj: ta3

Rozhodnutie prijal vo štvrtok veliteľ operačných síl generál Maciej Klisz a znamená to ukončenie misie, na ktorej sa zúčastňovalo približne 150 vojakov z lubelského útvaru síl teritoriálnej obrany. Pátranie môže byť obnovené v prípade, že sa objavia nové informácie napríklad po ďalšej analýze dostupných údajov.

Počas nočného útoku Ruska na Ukrajinu 9. a 10. septembra bol narušený aj poľský vzdušný priestor. Náčelník generálneho štábu generál Wieslaw Kukula vtedy uviedol, že na územie Poľska vletelo 21 dronov. Drony, ktoré predstavovali bezprostrednú hrozbu, zostrelilo poľské a spojenecké letectvo. Išlo o prvý prípad v modernej histórii Poľska, keď poľské stíhačky F-16 a holandské F-35 použili ostrú muníciu v poľskom vzdušnom priestore. Pri zásahu bol v dedine Wyryki-Wola poškodený dom.

V nasledujúcich dňoch a týždňoch boli v rôznych častiach krajiny nájdené trosky zostrelených alebo havarovaných dronov, najmä v Lublinskom, Mazovskom, Svätokrižskom, Lodžskom a Varmijsko-mazurskom vojvodstve. Do pátrania boli zapojení aj príslušníci síl domobrany, ktorí prehľadávali oblasti, kde mohli trosky dopadnúť.

Železný obranca: po ruskom dronovom útoku ukázalo Poľsko silu armády
Video
Poľské vojenské cvičenie Železný obranca. Zdroj: SZ RP
