Pravda Správy Svet Maľuk: Ukrajina zneškodnila raketu Orešnik na území Ruska. Šéf tajnej služby hovorí o mimoriadnom úspechu

Maľuk: Ukrajina zneškodnila raketu Orešnik na území Ruska. Šéf tajnej služby hovorí o mimoriadnom úspechu

Ukrajinské obranné sily zničili v lete 2023 jeden z troch známych výstrelov ruského systému „Orešnik“. Informoval o tom šéf Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU) Vasyľ Maľuk počas tlačovej konferencie, na ktorú sa odvoláva agentúra UNIAN.

31.10.2025 13:05
vojna na Ukrajine Foto: ,
Novinár sa pozerá na úlomky rakety, ktorá zasiahla Dnipro 21. novembra, v centre forenznej analýzy na neznámom mieste na Ukrajine, v nedeľu 24. novembra 2024. Ruský prezident Vladimir Putin oznámil útok novou ruskou raketou Orešnik.
debata (54)

„Doteraz sme to nikdy verejne neoznamovali. Ale môžeme potvrdiť, že jeden z troch systémov ‚Orešnik‘ bol úspešne zničený na ich území – v Kapustinom Jare – silami Hlavného spravodajského riaditeľstva (HUR), SBU a Zahraničnej spravodajskej služby (SZR). Bola to veľmi úspešná misia. Zničenie bolo stopercentné,“ uviedol podľa agentúry Maľuk. Dodal, že operácia bola „mimoriadne úspešná, no v tom čase sa nezverejňovala“ a informácie dostal iba „prezident Ukrajiny a niekoľko prezidentov iných krajín“.

Medvedev zverejnil útok raketou Orešnik
Video

Podľa Maľuka sa úspešné zostrelenie odohralo „predminulé leto“, keď Rusko ešte systém „Orešnik“ verejne nepoužívalo ani sa ním nevyhrážalo.

Šéf Zahraničnej spravodajskej služby Ukrajiny Oleg Ivaščenko doplnil, že Rusko pôvodne disponovalo tromi výstrelmi tohto systému: „Jeden majú. Myslíme si, že tento rok mohli vyrobiť až tri. A plánujú každý rok vyrobiť až šesť.“

Od Rostova po Kamčatku: partizáni ničia komunikačné prostriedky hlboko na ruskom území
Video
Po celom Rusku naďalej veľkom horia veže mobilného spojenia a komunikačné zariadenia miestnych mobilných operátorov, hlási HUR. Pripisujú to ruským partizánom. / Zdroj: HUR

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň upozornil, že Rusko plánuje rozmiestniť systém „Orešnik“ na území Bieloruska. „Chápeme, že ich približný dosah je 5500 kilometrov. A existuje mŕtva zóna 700 kilometrov. To znamená, že Európania – najmä východná Európa – by tomu mali venovať pozornosť. Vlastne všetci. Treba si tieto riziká uvedomiť,“ vyhlásil.

Orešnik Čítajte viac Projekt Orešnik je nezmyselný, Rusku prináša viac škody ako úžitku, tvrdí expert. Jeho odpálenie zachytia aj satelity
Facebook X.com 54 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #vojna na Ukrajine #raketa Orešnik #Vasyľ Maľuk
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"