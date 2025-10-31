Maľuk: Ukrajina zneškodnila raketu Orešnik na území Ruska. Šéf tajnej služby hovorí o mimoriadnom úspechu

„Doteraz sme to nikdy verejne neoznamovali. Ale môžeme potvrdiť, že jeden z troch systémov ‚Orešnik‘ bol úspešne zničený na ich území – v Kapustinom Jare – silami Hlavného spravodajského riaditeľstva (HUR), SBU a Zahraničnej spravodajskej služby (SZR). Bola to veľmi úspešná misia. Zničenie bolo stopercentné,“ uviedol podľa agentúry Maľuk. Dodal, že operácia bola „mimoriadne úspešná, no v tom čase sa nezverejňovala“ a informácie dostal iba „prezident Ukrajiny a niekoľko prezidentov iných krajín“.
Podľa Maľuka sa úspešné zostrelenie odohralo „predminulé leto“, keď Rusko ešte systém „Orešnik“ verejne nepoužívalo ani sa ním nevyhrážalo.
Šéf Zahraničnej spravodajskej služby Ukrajiny Oleg Ivaščenko doplnil, že Rusko pôvodne disponovalo tromi výstrelmi tohto systému: „Jeden majú. Myslíme si, že tento rok mohli vyrobiť až tri. A plánujú každý rok vyrobiť až šesť.“
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň upozornil, že Rusko plánuje rozmiestniť systém „Orešnik" na území Bieloruska. „Chápeme, že ich približný dosah je 5500 kilometrov. A existuje mŕtva zóna 700 kilometrov. To znamená, že Európania – najmä východná Európa – by tomu mali venovať pozornosť. Vlastne všetci. Treba si tieto riziká uvedomiť," vyhlásil.