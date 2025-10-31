Putin vysiela svetu signál. Rusi nasadili rakety, ktoré zničili dohodu o jadrovom odzbrojení. Ukrajina varuje Európu

Podľa iného nemenovaného ukrajinského predstaviteľa Rusko odpálilo túto raketu s plochou dráhou letu proti Ukrajine 23-krát. Dvakrát ju použilo už v roku 2022.
Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v októbri 2018 oznámil zámer vypovedať dohodu INF z roku 1987, pretože Rusko ju vývojom nových zbraní porušovalo. Washington vtedy tvrdil, že dolet rakety 9M729 pri ruských testoch prekročil povolených 500 kilometrov, čo Moskva poprela. Raketa odpaľovaná zo zeme môže niesť jadrovú alebo konvenčnú hlavicu a podľa amerického Centra pre strategické a medzinárodné štúdie má dolet 2500 kilometrov. Nemenovaný vojenský zdroj agentúre Reuters uviedol, že raketa 9M729 odpálená Ruskom 5. októbra letela na cieľ na Ukrajine viac než 1200 kilometrov.
Sybiha vyhlásil, že nasadenie týchto rakiet proti Ukrajine „ukazuje, že (ruský prezident Vladimir) Putin nemá rešpekt voči snahám Spojených štátov a prezidenta Trumpa ukončiť ruskú vojnu na Ukrajine“. Pre agentúru Reuters dodal, že Kyjev podporuje Trumpove návrhy na ukončenie vojny a že Rusko by malo pocítiť maximálny tlak, ktorý by ho prinútil inváziu ukončiť. Podľa neho by k tomu prispelo posilnenie ukrajinského arzenálu zbraní dlhého doletu.
Ukrajina nalieha na Washington, aby jej poskytol rakety Tomahawk, ktoré neboli dohodou INF zakázané, keďže sa v minulosti odpaľovali výlučne z mora. Rusko opakovane tvrdí, že by išlo o nebezpečnú eskaláciu.
Použitie rakiet 9M729 rozširuje arzenál ruských zbraní dlhého doletu na útoky proti Ukrajine a predstavuje jeden z varovných signálov, ktoré Rusko vysiela Európe, upozorňujú západní vojenskí analytici. William Alberque z amerického Pacifického fóra sa domnieva, že Putin sa snaží vyvíjať tlak v rámci rokovaní o Ukrajine. Pripomenul, že raketa 9M729 bola vyvinutá na útoky proti cieľom v Európe. Rusko v posledných dňoch oznámilo, že otestovalo novú medzikontinentálnu raketu s plochou dráhou letu a jadrovým pohonom s názvom Burevestnik, ako aj podvodnú zbraň s jadrovým pohonom Poseidon.Čítajte viac Maľuk: Ukrajina zneškodnila raketu Orešnik na území Ruska. Šéf tajnej služby hovorí o mimoriadnom úspechu
Reuters uvádza, že Biely dom na otázku ohľadom nasadenia rakiet 9M729 neodpovedal. Trump vo štvrtok nariadil americkému ministerstvu obrany, aby okamžite obnovilo testovanie amerických jadrových zbraní, podobne ako to robia aj iné jadrové mocnosti. Rakety Burevestnik aj Poseidon môžu niesť jadrové hlavice.
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí nezverejnilo podrobnosti ani konkrétne dátumy útokov raketami 9M729. Podľa vysokopostaveného predstaviteľa sa útoky začali necelý týždeň po augustovom summite Trumpa s Putinom na Aljaške. Raketa údajne 5. októbra zasiahla obytnú budovu v obci Lapajivka neďaleko západoukrajinského Ľvova a zabila štyroch ľudí. Lapajivku od ruského územia delí 600 kilometrov.