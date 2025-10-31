Pravda Správy Svet Zelenskyj sa vyjadril k situácii v Pokrovsku. Prezradil, či sa Ukrajinci z mesta stiahnu

Zelenskyj sa vyjadril k situácii v Pokrovsku. Prezradil, či sa Ukrajinci z mesta stiahnu

K dnešnému dňu neexistuje obkľúčenie ukrajinských obranných síl v oblasti Pokrovska. Vyhlásil to prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj počas tlačovej konferencie v odpovedi na otázku, či Ukrajina plánuje stiahnuť jednotky v prípade hrozby obkľúčenia, informuje agentúra UNIAN.

31.10.2025 14:25
ukrajinci, vojna, Ukrajina, vojak, bojovník, Foto:
Ukrajinský bojovník 82. výsadkovej útočná brigády. Tamojšie ministerstvo obrany zverejnilo fotografiu s popisom: "Bojové zručnosti sa získavajú intenzívnym výcvikom a zdokonaľujú stovkami hodín cvičení na výcvikových plochách."
debata (18)

K dnešnému dňu neexistuje obkľúčenie ukrajinských obranných síl v oblasti Pokrovska. Vyhlásil to prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj počas tlačovej konferencie v odpovedi na otázku, či Ukrajina plánuje stiahnuť jednotky v prípade hrozby obkľúčenia, informuje agentúra UNIAN.

„Pod Pokrovskom naše sily kontrolujú situáciu. Zo všetkých strán je tam napätá situácia s nepriateľom. Pamätáte si situáciu s Kurskou operáciou. Pamätáte si, ako to vyzeralo informačne – množstvo rôznych správ. Hovorilo sa, že máme 5 či 8 tisíc vojakov v obkľúčení. Bola to lož, žiadnych 5–8 tisíc, nikto nebol obkľúčený,“ povedal podľa agentúry Zelenskyj.

Ukrajinské drony rozmetali veľký ruský mechanizovaný útok pri Pokrovsku
Video
Ruská armáda obnovila masívne mechanizované útoky v smere na strategické mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti, ale za cenu jedných z najvyšších strát ťažkej techniky za posledné mesiace. Ukrajinské drony, delostrelectvo a míny zničili najmenej 20 vozidiel z jednej 35-vozidlovej ruskej útočnej kolóny. / Zdroj: 82. samostatná výsadkovo-útočná bukovinská brigáda / Telegram

Prezident zdôraznil, že ukrajinskí velitelia chápu, že „ľudia sú dôležitejší než čokoľvek iné“ a preto nedovolia, aby došlo k obkľúčeniu. „Nepriateľ tam dnes nedominuje. Je ich veľa, ale tvrdiť, že víťazia – to nie je pravda,“ dodal.

Zelenskyj zároveň potvrdil, že situácia v Pokrovsku je zložitá, pretože Rusko tam sústredilo približne 170-tisíc vojakov. „Ráno som hovoril s hlavným veliteľom – v Pokrovsku nedošlo k žiadnym zmenám. V Pokrovsku sú Rusi, naši ich postupne likvidujú. Musíme si chrániť personál,“ uviedol.

Podľa Zelenského existuje množstvo manipulácií a nepresných informácií o situácii na fronte. „To, čo tvrdí Rusko – bol som v niektorých kanceláriách, geometricky odlišných. Videli sme rôzne mapy… A v určitom momente to všetko zosúladíme, aby sme pochopili, kde sú problémy a kde manipulácie,“ doplnil.

'Anna Kyjevská' bráni Pokrovsk: Jednotka udrela na útočiacu ruskú kolónu pri meste
Video
Video 155. mechanizovanej brigády Ukrajiny - prezývaná Anna Kyjevská - zachytáva koordinovaný útok pomocou dronov a delostrelectva, ktorým sa podarilo odraziť ruský útok pri Pokrovsku – kľúčovej oblasti prebiehajúceho konfliktu. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Na záver prezident reagoval aj na slová Vladimira Putina. „Putin tvrdí, že príde do Pokrovska. Nech sa páči, ak príde do Pokrovska, všetci mu budú tlieskať. Vieme, ako to skončí,“ vyhlásil.

Maľuk: Rusi za rok postúpili len o sedem kilometrov

O dianí v oblasti Pokrovska sa vyjadril aj šéf Služby bezpečnosti Ukrajiny Vasyľ Maľuk.

„Keď hovoríme o Pokrovsku, treba poďakovať všetkým obranným silám, ktoré tam pracujú mimoriadne profesionálne a oddane,“ uviedol.

Maľuk pripomenul, že ruská armáda ohlásila „blízke dobytie“ Pokrovska už pred viac ako rokom, no od tej doby postúpila iba o sedem kilometrov.

„Mažeme ich na nulu.“ Špeciálne jednotky SBU útočia nekompromisne a presne
Video
Špeciálne jednotky Centra špeciálnych operácií „A“ (CSO „A“) Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU) zverejnili správu o svojich výsledkoch na fronte za obdobie dvoch týždňov. SBU oznámila, že vyradila vyše 1300 ruských okupantov, 12 tankov, 72 delostreleckých systémov a raketometov, 587 kusov automobilovej techniky, 1 188 nepriateľských pozícií a opevnení a 15 skladov s muníciou. Správa bola zverejnená s popisom: "Bojovníci SBU mažú nepriateľskú pechotu a techniku na nulu". / Zdroj: SBU

„Mimoriadne schopní odborníci – v úvodzovkách – prešli len 7 kilometrov. Ale prišli o desaťtisíce zabitých. O zranených ani nehovorím,“ zdôraznil.

Podľa Maľuka ukrajinské jednotky v oblasti spolupracujú a každý deň spôsobujú nepriateľovi straty. „Dnes tam všetky naše sily spolupracujú. Každý deň ich tam jednoducho drvia,“ dodal šéf SBU.

Kalmyci, Tatári, Baškiri aj Jakuti. Pôvodné národy Ruska bojujú proti Moskve za svoju slobodu
Video
V ukrajinských radoch pôsobí jednotka „Nomád“ (Nomad), ktorá je súčasťou Medzinárodnej légie Hlavného spravodajského riaditeľstva Ukrajiny (HUR). Jednotku tvoria podľa HUR dobrovoľníci z radov povstalých Kalmykov, Tatárov, Baškircov a Jakutov a jej cieľom je ničiť moskovských okupantov a bojovať za nezávislosť svojich národov. / Zdroj: HUR
Facebook X.com 18 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #Rusko #vojna na Ukrajine #Volodymyr Zelenskyj #Pokrovsk #Vasyľ Maľuk
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"