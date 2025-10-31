Zelenskyj sa vyjadril k situácii v Pokrovsku. Prezradil, či sa Ukrajinci z mesta stiahnu

K dnešnému dňu neexistuje obkľúčenie ukrajinských obranných síl v oblasti Pokrovska. Vyhlásil to prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj počas tlačovej konferencie v odpovedi na otázku, či Ukrajina plánuje stiahnuť jednotky v prípade hrozby obkľúčenia, informuje agentúra UNIAN.
„Pod Pokrovskom naše sily kontrolujú situáciu. Zo všetkých strán je tam napätá situácia s nepriateľom. Pamätáte si situáciu s Kurskou operáciou. Pamätáte si, ako to vyzeralo informačne – množstvo rôznych správ. Hovorilo sa, že máme 5 či 8 tisíc vojakov v obkľúčení. Bola to lož, žiadnych 5–8 tisíc, nikto nebol obkľúčený,“ povedal podľa agentúry Zelenskyj.
Prezident zdôraznil, že ukrajinskí velitelia chápu, že „ľudia sú dôležitejší než čokoľvek iné“ a preto nedovolia, aby došlo k obkľúčeniu. „Nepriateľ tam dnes nedominuje. Je ich veľa, ale tvrdiť, že víťazia – to nie je pravda,“ dodal.
Zelenskyj zároveň potvrdil, že situácia v Pokrovsku je zložitá, pretože Rusko tam sústredilo približne 170-tisíc vojakov. „Ráno som hovoril s hlavným veliteľom – v Pokrovsku nedošlo k žiadnym zmenám. V Pokrovsku sú Rusi, naši ich postupne likvidujú. Musíme si chrániť personál,“ uviedol.
Podľa Zelenského existuje množstvo manipulácií a nepresných informácií o situácii na fronte. „To, čo tvrdí Rusko – bol som v niektorých kanceláriách, geometricky odlišných. Videli sme rôzne mapy… A v určitom momente to všetko zosúladíme, aby sme pochopili, kde sú problémy a kde manipulácie,“ doplnil.
Na záver prezident reagoval aj na slová Vladimira Putina. „Putin tvrdí, že príde do Pokrovska. Nech sa páči, ak príde do Pokrovska, všetci mu budú tlieskať. Vieme, ako to skončí,“ vyhlásil.
Maľuk: Rusi za rok postúpili len o sedem kilometrov
O dianí v oblasti Pokrovska sa vyjadril aj šéf Služby bezpečnosti Ukrajiny Vasyľ Maľuk.
„Keď hovoríme o Pokrovsku, treba poďakovať všetkým obranným silám, ktoré tam pracujú mimoriadne profesionálne a oddane,“ uviedol.
Maľuk pripomenul, že ruská armáda ohlásila „blízke dobytie“ Pokrovska už pred viac ako rokom, no od tej doby postúpila iba o sedem kilometrov.
„Mimoriadne schopní odborníci – v úvodzovkách – prešli len 7 kilometrov. Ale prišli o desaťtisíce zabitých. O zranených ani nehovorím,“ zdôraznil.
Podľa Maľuka ukrajinské jednotky v oblasti spolupracujú a každý deň spôsobujú nepriateľovi straty. „Dnes tam všetky naše sily spolupracujú. Každý deň ich tam jednoducho drvia,“ dodal šéf SBU.