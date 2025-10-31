Zabíjanie detí pred očami rodičov: Fášir padol - a nastalo peklo. Preživší opisujú útek

Od nedele, keď polovojenské Jednotky rýchlej podpory (RSF) obsadili Fášir – poslednú baštu sudánskej armády v regióne Dárfúr – z mesta utieklo viac než 36-tisíc ľudí. OSN a humanitárne organizácie čoskoro varovali pred možným masovým vraždením a etnickými čistkami.
Niektorí ľudia našli útočisko v meste Tavíla, vzdialenom približne 70 kilometrov, ktoré už poskytuje prístrešie asi 650-tisíc vysídleným osobám.Čítajte viac Masaker v pôrodnici: WHO je zdesená zabitím vyše 460 pacientov a sprievodu v sudánskom Fášire
V rozhovore cez satelitný telefón traja preživší, ktorí sa dostali do Tavíly, opísali chvíle hrôzy a smrti, ktoré zažili pri úteku z mesta, ktoré bolo 18 mesiacov obliehané a odrezané od dodávok potravín, liekov a ďalšej pomoci.
Ich výpovede pripomínajú svedectvá tých, ktorí v prvej dekáde tohto storočia prežili v Dárfúre masové vraždenie, ktoré páchali milície džandžavíd. Tie vypaľovali dediny, zabili približne 300 000 ľudí a ďalších 2,7 milióna vysídlili. Tieto milície, obviňované z genocídy, sa neskôr transformovali na RSF.
Emtithal Mahmoudová, preživšia predchádzajúcich masakrov v Dárfúre, ktorá dnes žije v USA, agentúre AFP opísala desivý moment, keď na videu zdieľanom účtami napojenými na RSF spoznala svoju sesternicu Nazífu ležiacu mŕtvu na zemi.
AFP z bezpečnostných dôvodov uviedla mená preživších len v skrátenej podobe.
„V sobotu o šiestej ráno bolo ostreľovanie mimoriadne silné. Vzala som deti a ukryla sa s nimi do priekopy. O manželovi sme nepočuli už šesť mesiacov,“ uviedla Haját, matka piatich detí.
„Asi po hodine vtrhlo do nášho domu sedem ozbrojencov RSF. Vzali mi telefón, prehľadali aj moje spodné prádlo a zabili môjho 16-ročného syna. Ušli sme spolu s ďalšími ľuďmi zo susedstva,“ dodala.
„Na ceste medzi Fášir a dedinou Garní sme videli na zemi množstvo mŕtvych tiel aj opustených zranených, ktorých ich rodiny nemohli vziať so sebou. Počas cesty nás okradli. Mladých mužov, ktorí cestovali s nami, zastavili. Nevieme, čo sa s nimi stalo,“ povedala Haját.
„Fášir sme opustili v sobotu ráno. Cesta bola vyčerpávajúca – hlad, smäd, neustále vojenské kontroly. Pred Garní nás na tri hodiny zastavili. Povedali mi, že som určite bývalý bojovník, pretože mám zranenie. Nebyť rodiny, ktorá prechádzala okolo s oslom a vozíkom, na ktorom viezli svoju matku, nikdy by som sa do Garní nedostal. Pomohli mi,“ uviedol Husajn, ktorý bol zranený pri ostreľovaní.Čítajte viac Sudánske polovojenské sily tvrdia, že obsadili veliteľstvo armády v al-Fáširi. OSN žiada bezpečný odchod civilistov
„Situácia vo Fášire je otrasná. Na uliciach ležia telá a niet nikoho, kto by ich pochoval. Sme vďační, že sme sa sem dostali, hoci len s tým, čo máme na sebe. Tu sa cítime aspoň trochu v bezpečí. Na klinike mi ošetrili zranenú nohu,“ dodal.
„Žil som v utečeneckom tábore Zamzam. Keď RSF vstúpili do tábora, utiekol som do Fáširu a zostal som vo štvrti Abú Šúk. Sobotné boje boli veľmi silné. Celý deň až do nedeľného svitania sme sa spolu so štyrmi dcérami a manželkou ukrývali v priekopách,“ povedal Muhammad, otec štyroch detí.
„Pred svitaním sme odišli, kráčali sme smerom ku Garní. Po ceste ma okradli. Mladých mužov zastavovali a odvádzali so sebou. Videl som mŕtvoly, z niektorých už zostali len kosti. Bili ma tyčami do chrbta. V nohe mám črepinu zo strely, ktorá dopadla blízko nášho domu v Zamzame,“ dodal.
„Do Tavíly sme dorazili v utorok po západe slnka. A teraz nemáme kde bývať. S dcérami a manželkou spíme na ulici. Humanitárni pracovníci nám dali nejaké jedlo, ale žiadne stany ani prikrývky,“ povedal Muhammad. „Chceme len, aby sa táto vojna skončila a aby sme sa mohli vrátiť domov.“
„Je prakticky nemožné opísať pocity, ktoré my, ľudia z Dárfúru, teraz prežívame. Mnoho našich príbuzných je stále vo Fášire. Nevieme, či sú nažive alebo mŕtvi,“ uviedla Emtithal.
„Máme videá a správy o zabíjaní ľudí. Je to strašné, pretože na videách, ktoré RSF zdieľajú a oslavujú v nich pokračujúcu genocídu, spoznávame svojich príbuzných a priateľov. Z jedného takého videa sme sa dozvedeli, že jedna z našich sesterníc bola zabitá. Na videu, ktoré zverejnili jej vrahovia z RSF, môžete vidieť jej telo na zemi. A môžete počuť jedného z členov RSF, ako hovorí: ‚Vstaň, ak môžeš.‘ A potom sa jej mŕtvemu telu vysmievajú, čo je len ďalšia forma týrania,“ povedala Emtithal. „Istý čas bola dobrovoľníčkou, a keď začalo obliehanie, pridala sa k odboju. Bola jednou z bojovníčok,“ dodala.