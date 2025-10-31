Pravda Správy Svet Zabíjanie detí pred očami rodičov: Fášir padol - a nastalo peklo. Preživší opisujú útek

Zabíjanie detí pred očami rodičov: Fášir padol - a nastalo peklo. Preživší opisujú útek

Rodiny ukrývajúce sa v priekopách, telá ležiace na uliciach, deti zabíjané pred očami svojich rodičov. Tak opísali preživší agentúre AFP vpád sudánskych polovojenských jednotiek do západosudánskeho mesta Fášir.

31.10.2025 15:40
Sudán, Fašír Foto: ,
Táto fotografia, ktorú zverejnila Nórska rada pre utečencov (NRC), zobrazuje vysídlené rodiny z Fašíru v tábore pre vysídlené osoby, kde hľadali útočisko pred bojmi medzi vládnymi silami a RSF v Tawile v regióne Dárfúr v Sudáne v piatok 31. októbra 2025.
debata

Od nedele, keď polovojenské Jednotky rýchlej podpory (RSF) obsadili Fášir – poslednú baštu sudánskej armády v regióne Dárfúr – z mesta utieklo viac než 36-tisíc ľudí. OSN a humanitárne organizácie čoskoro varovali pred možným masovým vraždením a etnickými čistkami.

Niektorí ľudia našli útočisko v meste Tavíla, vzdialenom približne 70 kilometrov, ktoré už poskytuje prístrešie asi 650-tisíc vysídleným osobám.

Sudán, Muhammad Hamdán Daglú, RFS Čítajte viac Masaker v pôrodnici: WHO je zdesená zabitím vyše 460 pacientov a sprievodu v sudánskom Fášire

V rozhovore cez satelitný telefón traja preživší, ktorí sa dostali do Tavíly, opísali chvíle hrôzy a smrti, ktoré zažili pri úteku z mesta, ktoré bolo 18 mesiacov obliehané a odrezané od dodávok potravín, liekov a ďalšej pomoci.

Ich výpovede pripomínajú svedectvá tých, ktorí v prvej dekáde tohto storočia prežili v Dárfúre masové vraždenie, ktoré páchali milície džandžavíd. Tie vypaľovali dediny, zabili približne 300 000 ľudí a ďalších 2,7 milióna vysídlili. Tieto milície, obviňované z genocídy, sa neskôr transformovali na RSF.

Emtithal Mahmoudová, preživšia predchádzajúcich masakrov v Dárfúre, ktorá dnes žije v USA, agentúre AFP opísala desivý moment, keď na videu zdieľanom účtami napojenými na RSF spoznala svoju sesternicu Nazífu ležiacu mŕtvu na zemi.

AFP z bezpečnostných dôvodov uviedla mená preživších len v skrátenej podobe.

„V sobotu o šiestej ráno bolo ostreľovanie mimoriadne silné. Vzala som deti a ukryla sa s nimi do priekopy. O manželovi sme nepočuli už šesť mesiacov,“ uviedla Haját, matka piatich detí.

„Asi po hodine vtrhlo do nášho domu sedem ozbrojencov RSF. Vzali mi telefón, prehľadali aj moje spodné prádlo a zabili môjho 16-ročného syna. Ušli sme spolu s ďalšími ľuďmi zo susedstva,“ dodala.

„Na ceste medzi Fášir a dedinou Garní sme videli na zemi množstvo mŕtvych tiel aj opustených zranených, ktorých ich rodiny nemohli vziať so sebou. Počas cesty nás okradli. Mladých mužov, ktorí cestovali s nami, zastavili. Nevieme, čo sa s nimi stalo,“ povedala Haját.

„Fášir sme opustili v sobotu ráno. Cesta bola vyčerpávajúca – hlad, smäd, neustále vojenské kontroly. Pred Garní nás na tri hodiny zastavili. Povedali mi, že som určite bývalý bojovník, pretože mám zranenie. Nebyť rodiny, ktorá prechádzala okolo s oslom a vozíkom, na ktorom viezli svoju matku, nikdy by som sa do Garní nedostal. Pomohli mi,“ uviedol Husajn, ktorý bol zranený pri ostreľovaní.

Sudán, Muhammad Hamdán Daglú, RFS Čítajte viac Sudánske polovojenské sily tvrdia, že obsadili veliteľstvo armády v al-Fáširi. OSN žiada bezpečný odchod civilistov

„Situácia vo Fášire je otrasná. Na uliciach ležia telá a niet nikoho, kto by ich pochoval. Sme vďační, že sme sa sem dostali, hoci len s tým, čo máme na sebe. Tu sa cítime aspoň trochu v bezpečí. Na klinike mi ošetrili zranenú nohu,“ dodal.

„Žil som v utečeneckom tábore Zamzam. Keď RSF vstúpili do tábora, utiekol som do Fáširu a zostal som vo štvrti Abú Šúk. Sobotné boje boli veľmi silné. Celý deň až do nedeľného svitania sme sa spolu so štyrmi dcérami a manželkou ukrývali v priekopách,“ povedal Muhammad, otec štyroch detí.

„Pred svitaním sme odišli, kráčali sme smerom ku Garní. Po ceste ma okradli. Mladých mužov zastavovali a odvádzali so sebou. Videl som mŕtvoly, z niektorých už zostali len kosti. Bili ma tyčami do chrbta. V nohe mám črepinu zo strely, ktorá dopadla blízko nášho domu v Zamzame,“ dodal.

„Do Tavíly sme dorazili v utorok po západe slnka. A teraz nemáme kde bývať. S dcérami a manželkou spíme na ulici. Humanitárni pracovníci nám dali nejaké jedlo, ale žiadne stany ani prikrývky,“ povedal Muhammad. „Chceme len, aby sa táto vojna skončila a aby sme sa mohli vrátiť domov.“

„Je prakticky nemožné opísať pocity, ktoré my, ľudia z Dárfúru, teraz prežívame. Mnoho našich príbuzných je stále vo Fášire. Nevieme, či sú nažive alebo mŕtvi,“ uviedla Emtithal.

„Máme videá a správy o zabíjaní ľudí. Je to strašné, pretože na videách, ktoré RSF zdieľajú a oslavujú v nich pokračujúcu genocídu, spoznávame svojich príbuzných a priateľov. Z jedného takého videa sme sa dozvedeli, že jedna z našich sesterníc bola zabitá. Na videu, ktoré zverejnili jej vrahovia z RSF, môžete vidieť jej telo na zemi. A môžete počuť jedného z členov RSF, ako hovorí: ‚Vstaň, ak môžeš.‘ A potom sa jej mŕtvemu telu vysmievajú, čo je len ďalšia forma týrania,“ povedala Emtithal. „Istý čas bola dobrovoľníčkou, a keď začalo obliehanie, pridala sa k odboju. Bola jednou z bojovníčok,“ dodala.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Sudán #sudánska armáda
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"